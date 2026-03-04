Día Mundial de la Obesidad: Paraguay enfrenta una epidemia que afecta a 7 de cada 10 adultos

Cada 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad busca sensibilizar sobre una enfermedad crónica que ya no es solo un problema estético, sino una crisis sanitaria global. Según la OMS, la prevalencia en adultos se ha duplicado desde 1990, alcanzando a 890 millones de personas en el mundo.

Las cifras locales son alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2023) y datos del SISVAN (2024):

Adultos: El 69,3% presenta exceso de peso.

Niñez y adolescencia: 1 de cada 3 menores (34,6%) ya padece esta condición.

Mortalidad: Se estima que el exceso de peso está detrás de unas 2.600 muertes cada año en territorio nacional.

Un problema de salud multifactorial

La obesidad incrementa drásticamente el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y diversos tipos de cáncer.

El Ministerio de Salud identifica tres disparadores clave: el sedentarismo, el bajo consumo de vegetales y la alta exposición a productos ultraprocesados cargados de azúcar y grasas.

Para frenar el avance de la enfermedad, los especialistas recomiendan:

Hidratación: Mínimo 8 a 10 vasos de agua al día.

Alimentación: Sumar 5 porciones de frutas y verduras de estación.

Movimiento: Al menos 60 minutos de actividad física diaria.

Límites: Reducir ultraprocesados, bebidas azucaradas y el tiempo excesivo frente a pantallas.

Apoyo profesional gratuito

El Ministerio de Salud Pública recuerda que existen Consultorios de Manejo Integral de la Obesidad.

En estos espacios, la ciudadanía puede acceder sin costo a un equipo multidisciplinario que incluye médicos, nutricionistas, psicólogos y orientadores físicos para lograr un tratamiento sostenible y mejorar su calidad de vida.