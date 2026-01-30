Temen que se repita otro caso fatal en IPS: paciente espera cateterismo desde hace más de 20 días

La familia de Hermenegildo Ríos vive momentos de angustia ante la prolongada espera para que se le practique un cateterismo en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). El temor se agudizó tras conocerse el caso de Braulio Vázquez, paciente del mismo centro asistencial que perdió la vida luego de no recibir a tiempo un cateterismo de urgencia.

Mabel Morales, esposa del asegurado, relató que la situación de su marido es crítica y que la espera ya supera los 20 días. “Nos dolió muchísimo lo que pasó con ese paciente, porque nosotros estamos viviendo algo muy parecido. A mi esposo le dicen que la máquina no funciona hace tres días, pero nosotros estamos esperando hace más de veinte”, denunció.

Cirugía fallida y un calvario posterior

Según explicó, Ríos había sido internado inicialmente para una endarterectomía, una cirugía destinada a limpiar la obstrucción en las arterias carótidas. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse porque el paciente no toleró la anestesia.

“Fue una cirugía fallida. Le abrieron y le tuvieron que volver a cerrar. Estuvo en terapia intensiva y gracias a Dios despertó, pero desde ahí es un calvario”, expresó Morales.

Obstrucción del 80% y diagnóstico delicado

La familia informó que Hermenegildo Ríos presenta una obstrucción del 80% en las arterias carótidas, lo que lo coloca en una condición delicada, pese a que actualmente se encuentra estable.

“Los médicos nos dicen que está estable, pero su condición interna no es buena. Tenemos miedo de que pase algo mientras seguimos esperando”, lamentó su esposa.

Falta de equipos y pedidos sin respuesta

Fernanda Ríos, hija del paciente, explicó que tras la cirugía fallida se planteó la alternativa del cateterismo, pero desde entonces se les informó que el angiógrafo del IPS no está funcionando.

“Nos dijeron que en una semana se iba a solucionar, pero ya pasaron casi veinte días. Venimos día de por medio a pedir respuestas y no hay nadie, incluso ahora el área de neurocirugía está de vacaciones”, reclamó.

Millonarios costos y sin posibilidad de uso

La joven agregó que muchos de los medicamentos e insumos necesarios no son provistos por el IPS, lo que obligó a la familia a recaudar fondos por cuenta propia. Indicó que solo los insumos para el cateterismo rondan los G. 28.000.000.

“Pudimos juntar el dinero con rifas y ayuda de la familia, pero no se puede usar porque el equipo no está funcionando”, señaló.

Piden derivación a otros hospitales

La familia también cuestiona la falta de claridad sobre la posibilidad de derivar al paciente al Hospital Nacional de Itauguá, donde sí hay un angiógrafo operativo.

“Nos dicen que hay mucha gente esperando y que no es factible, pero nadie nos da una respuesta concreta. Lo único que pedimos es que nos digan qué alternativa tenemos y a qué puerta golpear”, expresó Morales.

Finalmente, recordó que toda la familia aporta al IPS desde hace años. “Somos tres personas aportando. Mi esposo tiene 27 años de aporte. Y aun así, no tenemos respuesta. Tenemos miedo de que, por tanta espera, seamos los siguientes”, concluyó.