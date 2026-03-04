IPS: designación de nueva Jefa de Gabinete aviva crisis interna

Un nuevo escenario de controversia se ha instalado en Instituto de Previsión Social (IPS) debido a la designación de Rosa Mercedes Martínez Maciel como flamante jefa de Gabinete de la Presidencia del Consejo de Administración, bajo la administración del doctor Jorge Brítez.

El malestar no es infundado. Según informes publicados por medios de comunicación en 2023, Martínez Maciel arrastra un historial de cuestionamientos éticos y administrativos durante su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según las denuncias de aquel entonces, durante su gestión como directora de Pensiones No Contributivas y coordinadora de Identificación de Adultos Mayores, incorporó a una nómina de más de 20 personas allegadas a su circulo a través de convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La lista de beneficiarios incluía a primos, cuñados de su hermano y hermanos de amigos cercanos, amigos de infancia y hasta compañeros de equipo de fútbol de su hermano, Alexis Martínez.

Los contratos, bajo la modalidad de “consultoría por producto”, representaban montos mensuales que oscilaban entre los G. 3.500.000 y G. 7.000.000.

Juez y parte

Uno de los puntos señalados fue que la propia Martínez Maciel era la responsable de velar por el cumplimiento de los trabajos de estos “consultores”. Es decir, que los contratados por ella, dependían directamente del Departamento de Relevamiento y Selección, bajo su coordinación directa.

En aquel entonces, el Ministerio de Economía (que todavía era Ministerio de Hacienda) intentó desmarcarse alegando que las contrataciones se regían por normativas del PNUD y no bajo la Ley de la Función Pública.

Su llegada al IPS es vista con desconfianza. Para muchos, la designación de Martínez Maciel no representa un cambio hacia la transparencia, sino más bien el traslado y blindaje de prácticas clientelistas.