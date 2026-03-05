Alicia Pucheta resalta “cero prescripción” de causas en el JEM

La Dra. Alicia Pucheta Vda. De Correa, ex ministra y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ex vicepresidenta de la República y actual presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) asumió ese cargo de manera oficial este jueves. En este contexto se llevó a cabo el corte administrativo con relación a la presidencia del ministro de la Corte, César Garay Zuccolillo.

Posteriormente Pucheta, en dialogo con la prensa, resaltó el hecho de que “es la primera vez que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cuenta dentro de sus autoridades, con dos ministros de la Corte en ejercicio y quien se desempeñara también como ministra y presidenta de la Corte”.

Consultada en su momento sobre la pérdida de credibilidad del órgano, tras los acontecimientos que involucraron al ex diputado y ex titular del JEM Orlando Arévalo, Pucheta refirió “el doctor Orlando ya no está en la institución, ustedes saben que yo hice una conferencia de prensa y yo ya he hablado del tema por lo tanto, ya no me voy a referir ahora”.

En cuanto a la transparencia del órgano, Pucheta refirió que hay un orden para actuar ante el registro de irregularidades.

“Está el denunciante, luego están los integrantes del Congreso, que ustedes saben bien también que pueden ser denunciantes; está el Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo y luego está el Jurado para hacerlo oficiosamente”, indicó.

Alicia Pucheta resaltó “cero prescripción” de casos

En otro momento, la presidenta del Jurado Alicia Pucheta hizo hincapié en que se trabaja con transparencia en el órgano juzgador pues “los resultados están a la vista”.

Luego enfatizó en que “de todos los casos a partir del 2024 a la fecha, los enjuiciamientos que se han tramitado, ninguno de ellos ha prescrito. Y ustedes saben muy bien porque también recorren las instituciones, que esto es lo que se está diciendo de que ni un caso quedó en la nada. Todo se resolvió. Entonces ese es un parámetro importante”.

Titular del JEM evadió consulta sobre el cartismo

En otro momento, consultada sobre que antes de su elección como presidenta del JEM “era el cartismo el que la estaba votando para ese cargo”, Pucheta respondió: “quiero destacar como ya lo dije justamente, hoy por hoy estamos dos ministros de la corte y una ex ministra y presidenta de la Corte, creo que con los años que tengo de ejercicio de carrera judicial, que como ustedes bien saben, son para transmitir toda esa mi experiencia, mis conocimientos, algo a lo que yo me he dedicado”.

Ante la insistencia de si responde o no al cartismo, la presidenta del JEM refirió “cómo uno va a responder a algo el trabajo que acá se realiza y es público y se sabe lo que se hace”. De esta manera evitó responder directamente a la consulta hecha por los trabajadores de prensa.

Añadió en tal sentido, “no se olviden que en 2024 ya fui presidenta y en ese caso, se logró un gran ranking en subir de lo que habíamos recibido, que era 2.17 a 2.76, fíjense que el ejercicio 2023 recibimos 2.17 el control interno y al dejar la presidencia en el 2024 subimos a 2.76 y creo que ahora, cuando se realice el conteo en el gobierno del presidente César Garay, esto va a subir nuevamente”.

Pucheta al hablar de las calificaciones 2.17 del 2023 y 2.76 del 2024, hacía referencia al Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), y es la Contraloría General de la República (CGR) la encargada de otorgar esas calificaciones, en una escala del 1 al 5, luego de cada corte administrativo entre el fin de una gestión y el inicio de otra.