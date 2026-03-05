Comunidad indígena Pikykua: entre el aislamiento y la precariedad en la única escuela de la zona

La comunidad indígena Pikykua cuenta con una población que supera las 2.400 personas, distribuidas en aproximadamente 500 familias. Está ubicada en el distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, a 55 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Sus pobladores son privados de la posibilidad de acceder al desarrollo debido a la inexistencia de un puente sobre el río Aquidabán, entre otros problemas que los aquejan.

La dramática situación que afecta a la comunidad indígena Pikykua en general y a la comunidad educativa en particular no es una noticia nueva. El licenciado Francisco López, director del Colegio Nacional Pikykua, lamentó que, a lo largo de muchos años y pese a los reiterados reclamos, aún no exista una solución al problema que mantiene aislada a la comunidad.

En la zona no se cuenta con un puente para cruzar el río Aquidabán, por lo que pobladores y visitantes se ven obligados a utilizar una precaria e improvisada balsa para hacerlo, lo cual representa un peligro para todos. Docentes y pobladores también lamentaron la falta de respuesta concreta por parte del Gobierno y pidieron una asistencia urgente del Estado.

A esto se suman enormes falencias en educación, como un pabellón con riesgo de derrumbe que sigue siendo utilizado para el desarrollo de clases.

Precariedades en la única escuela

La escuela Pikykua arrastra problemas desde hace años. Continúan desarrollando clases en un pabellón que el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) declaró en riesgo de derrumbe, y falta mobiliario para 60 de los más de 220 alumnos de la institución, según denunciaron. El profesor Gerardo Aquino pidió que el Estado brinde asistencia urgente para dar comodidad a los niños que estudian en el recinto escolar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El educador señaló que, además de la necesidad de reemplazar el pabellón en riesgo de derrumbe, es necesario construir otro pabellón y garantizar la provisión regular de agua potable en la institución.

Lea más: Falta mobiliario y riesgo de derrumbe en un pabellón, denuncian en colegio de Pedro Juan Caballero

Urge construcción de cocina y comedor

Las cocineras de la escuela Pikykua volvieron a reclamar la construcción urgente de una cocina y comedor, teniendo en cuenta que el pequeño espacio con el que cuentan es insuficiente para la conservación y elaboración de los víveres. Además, no se dispone de un lugar adecuado para que los niños se alimenten en el marco del programa Hambre Cero.