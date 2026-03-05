Desde hace casi dos meses buscan a familiares de joven fallecido en accidente en Villa Elisa

La Fiscalía difundió la fotografía de un joven fallecido el pasado 19 de enero tras ser embestido por un camión en la ciudad de Villa Elisa y cuyo cuerpo está desde entonces en la Morgue Judicial a la espera de sus familiares para la entrega correspondiente.

La solicitud está firmada por la agente Andrea Ríos, de la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa, quien abrió una carpeta por el hecho de homicidio culposo en accidente de tránsito, del cual resultó víctima Juan Manuel Téllez Téllez, de 22 años de edad, nacido el 29 de agosto de 2003.

Ante la falta de contacto con allegados, la Fiscalía reitera el pedido de colaboración ciudadana para dar con sus familiares y avanzar con el procedimiento de rigor.

Antecedentes del caso

Juan Manuel Téllez fue embestido por un camión tras protagonizar una aparente discusión en medio de la ruta PY01, Acceso Sur, hecho que quedó registrado en un video de circuito cerrado.

El joven fue trasladado consciente al Hospital de Trauma, pero horas después se reportó su fallecimiento a causa de un shock hipovolémico.

