Escuela República del Brasil aún espera reparación del cielorraso

Nancy Medina, encargada de despacho de la Escuela República del Brasil, admitió que la institución enfrenta el inicio del año lectivo con parte del cielorraso en mal estado y retrasos en la entrega de kits escolares.

Comentó que el año pasado se iniciaron obras de reparación en la institución, pero el arreglo del cielorraso no fue incluido en el presupuesto.

Aclaró que el daño no representa problemas estructurales ni filtraciones de agua, aunque en algunos puntos ya se observa un importante deterioro.

Según señaló, la reparación es necesaria principalmente por una cuestión estética. Existe un agujero considerable en el techo, aunque -aseguró- por ese punto no se registran filtraciones.

Reclamo por kits escolares sin entregar

Con relación a la denuncia de padres de que sus hijos no recibieron kits escolares, señaló que se trata de una cuestión de logística.

Precisó que serían alrededor de 30 los alumnos afectados y explicó que la distribución se realiza con base en el Registro Único del Estudiante (RUE) del año anterior.

“El Registro Único del Estudiante se utiliza del año anterior; entonces, por esa cantidad viene. Los alumnos nuevos reciben en su exinstitución. Por logística, se debe ir juntando de vuelta y se deriva a lugares donde hay faltantes. Así cubrimos”, explicó.

Asimismo, informó que ayer la institución recibió los kits escolares correspondientes a los pedidos que habían realizado para cubrir los faltantes.