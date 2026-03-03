El “Día Nacional de los Kits” sigue sin alcanzar a escuelas de Asunción

Varias escuelas públicas siguen sin recibir los kits escolares del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), luego de una semana del inicio de clases, que arrancó el lunes 23 de febrero.

Por segundo año consecutivo, la cartera educativa falló pese a organizar el “Día Nacional de los Kits”, el pasado viernes 27 de febrero, donde se suponía 1.467.803 estudiantes de centros escolares públicos y privados subvencionados, debieron recibir sus útiles correspondientes.

Antes del comienzo del período lectivo 2026, el ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó que habían entregado estos materiales pedagógicos en un 100%.

Sin embargo, esto no ocurre hasta la fecha. Una de las instituciones educativas afectadas es la Escuela Básica N° 660 San Francisco y San Blas de Zeballos Cué, donde más de 200 niños siguen con las manos vacías.

Otras instituciones

En la escuela y colegio Herman Gmeiner, el MEC solo envió los útiles para algunos ciclos, dejando a cientos de alumnos con las manos vacías.

En la escuela, según reportaron, solo los del nivel inicial recibieron los paquetes y falta para todo el primer y segundo ciclo.

En el colegio, los del nivel medio son los que recibieron los materiales, pero la cartera educativa “olvidó” a 150 matriculados del tercer ciclo. La directora del colegio, Higinia Lara, explicó que si bien recibieron los materiales para el nivel medio, necesitan más paquetes debido a que tienen variación en la matrícula.

Otro colegio, sin los kits

En el Colegio Nacional Las Residentas tampoco recibieron los útiles, según denunciaron docentes y padres de familia, que siguen aguardando los útiles, luego de una semana del inicio de clases.

Desde el MEC volvieron a prometer que mañana enviarán los artículos pedagógicos a la escuela San Francisco y San Blas, pero no respondieron por las otras instituciones educativas.

En la Escuela Profesora Aurelia Torres de Itá, también reclamaron la semana pasada que, todo el primer y segundo ciclo están sin los materiales.

En Lambaré, estudiantes secundarios denunciaron que recibieron útiles en mal estado, como bolígrafos rotos. En otros puntos del país, igualmente apuntaron que recibieron cuadernos con defectos de fábrica.

Denuncias

El MEC invirtió en los útiles más de G. 113.419 millones (US$17,8 millones), según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Para denunciar faltantes en los paquetes o problemas con la calidad de los materiales, la cartera educativa habilitó dos números de teléfono: 0972-980715 y 0972-969508.