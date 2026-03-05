“Nosotros también queremos estar mejor”: Más protestas por falta de kits escolares del MEC

A una semana del “Día Nacional de los Kits”, que fue el 27 de febrero, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aún no cumplió su promesa de que los 1.467.803 estudiantes de centros escolares públicos y privados subvencionados reciban sus útiles. Este jueves, comunidades educativas de Asunción, Central y Cordillera se manifestaron exigiendo los derechos de los estudiantes a acceder a los materiales prometidos.

En la escuela Maestra Sarah Escobar de Ypacaraí, los niños posaron con carteles dirigidos al presidente de la República, Santiago Peña. “Nosotros también queremos estar mejor”, rezaba uno de los mensajes de los estudiantes que, junto a sus padres, exigían la entrega total de útiles.

Lea más: Escuela República del Brasil aún espera reparación del cielorraso

De los casi 350 alumnos de la institución, solo 110 del nivel inicial recibieron los kits. Mientras tanto, más de 235 niños del primero y segundo ciclo aún no recibieron sus materiales pedagógicos. La comunidad educativa recibió la promesa que recibiría los restantes kits en una segunda tanda, pero teme que el MEC repita el incumplimiento del año pasado, cuando varios grados quedaron sin sus útiles durante todo el ciclo lectivo.

Además de la falta de kits, la institución enfrenta una grave carencia de rubros docentes que obliga a la directora a enseñar. Actualmente, la responsable del centro educativo debe cubrir el quinto grado, mientras la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) manifiesta que ya no puede costear los gastos.

También el colegio

A pocos metros, en el Colegio Nacional de Paso Puente en Ypacaraí, la situación es igualmente crítica para los 150 alumnos que siguen esperando. De una matrícula de 180 estudiantes, solo 30 recibieron sus kits, dejando al octavo y noveno grado sin materiales esenciales, explicó el director Luis Benítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Falta de mobiliario y riesgo de derrumbe en un pabellón, denuncian en colegio de Pedro Juan Caballero

Además, denunció que durante el año pasado no recibieron “los famosos pupitres chinos”, y que las sillas y pupitres con los que cuentan, donados por los padres, han cumplido su vida útil y se encuentran deteriorados. Los padres reclaman también la reposición de las pizarras y la mejora de la iluminación para garantizar una educación digna.

Otra de las carencias señaladas es la falta de un comedor escolar apropiado, por lo que utilizan una sala de clases para alimentar niños. Esta situación resta espacio vital para el crecimiento de la matrícula, mientras aguardan que la municipalidad libere fondos para la construcción.

Central

En la ciudad de Ñemby, la comunidad de la escuela Don Bienvenido Osorio cerró calles en protesta por la nula recepción de útiles escolares. A pesar de que el MEC afirma haber entregado el 100%, los más de 1.300 alumnos de esta institución no recibieron nada, denuncian.

“Ya entregaron casi en todos los colegios y escuela de la zona y no sé si se olvidaron de nosotros o qué pasó”, dijo uno de los padres en la manifestación.

Lea más: Indignante: escuela indígena sobrevive en la vieja casa de su directora por desidia del MEC

Los padres también exigen la asignación de un rubro docente para el sexto grado y prometen continuar movilizados hasta obtener respuestas.

Lectores de ABC reportaronn que todavía no recibieron los kits escolares en la escuela Franklin Roosevelt, de San Lorenzo, donde también hubo protestas.

Asunción

En Asunción, la escuela República del Brasil también reportó faltantes de kits para unos 30 alumnos. La directora, Nancy Medina, explicó que la distribución se realiza con base en el Registro Único del Estudiante (RUE) del año anterior. “Por logística, se debe ir juntando de vuelta y se deriva a lugares donde hay faltantes. Así cubrimos”, explicó.

Lea más: Karapaí: padres toman escuela para exigir la habilitación del Bachillerato Técnico Agropecuario

A esto se suma el deterioro del cielorraso en varios puntos del edificio, lo que genera constantes reclamos estéticos por parte de padres. La directora explicó que el año pasado se iniciaron obras de reparación en la institución, pero el arreglo del cielorraso no fue incluido en el presupuesto.

Aclaró que el daño no representa problemas estructurales ni filtraciones de agua, aunque en algunos puntos ya se observa un importante deterioro. Según señaló, la reparación es necesaria principalmente por una cuestión estética.

MEC promete redistribución equitativa

Por su parte, el MEC emitió un memorando a directores departamentales para coordinar la redistribución de útiles escolares en todo el país. Este plan abarca los niveles inicial, básica y media, buscando corregir excedentes y faltantes tanto en instituciones oficiales como en las privadas subvencionadas.

El protocolo exige una verificación presencial de los suministros disponibles para determinar con exactitud la cantidad de materiales que requiere cada institución educativa. Las entregas se ajustarán estrictamente a la matrícula real de alumnos, documentando cada movimiento mediante la firma obligatoria de actas oficiales de entrega.

Lea más: El “Día Nacional de los Kits” sigue sin alcanzar a escuelas de Asunción

Además de los paquetes personales, la normativa contempla la provisión de “kits de aula” con diversos materiales de uso grupal para el entorno pedagógico. Estos recursos están diseñados específicamente para fomentar el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes durante el desarrollo de las clases en el aula.

El memo fija el viernes 6 de marzo como plazo límite para la recolección de los kits sobrantes en las Direcciones Departamentales de Educación. Funcionarios de la administración central retirarán estos excedentes para su reasignación inmediata a las zonas que registren mayores necesidades de materiales educativos.