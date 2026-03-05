Peña evita opinar sobre la condena a Erico Galeano y se limita a decir que “es una decisión de la justicia”

Santiago Peña fue abordado cuando se retiraba de una visita técnica al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), actualmente en construcción en la capital guaireña. Fue consultado sobre su opinión acerca del fallo judicial que condenó al senador colorado Erico Galeano (excartista) a 13 años de prisión por hechos vinculados al narcotráfico dentro del esquema conocido como A Ultranza Py.

El mandatario respondió de manera breve y evasiva: “Es una decisión de la justicia”, dijo, sin agregar mayores comentarios sobre el caso que involucra al parlamentario.

Tras esa respuesta, el presidente se retiró del lugar sin profundizar sobre la situación del senador ni sobre las implicancias políticas que podría tener la sentencia.

La condena contra Galeano fue dictada por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que lo halló culpable por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal. El tribunal estuvo presidido por el magistrado Pablino Barreto e integrado por las juezas Inés Galarza y Juan Dávalos, quienes emitieron el veredicto tras la culminación del juicio oral.

Según la sentencia, se comprobó que Galeano incurrió en lavado de activos provenientes del narcotráfico, conforme al artículo 44 de la Ley Nº 1340/88, en concordancia con disposiciones del Código Penal. Asimismo, los magistrados concluyeron que el senador incurrió en el delito de asociación criminal por haber brindado apoyo logístico dentro de la estructura vinculada al tráfico de drogas.

La causa contra el legislador se desprende de la investigación denominada A Ultranza Py, considerada una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en Paraguay.