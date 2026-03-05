USF de G. 1.930 millones, construida por Itaipú, sigue sin habilitarse

La obra concluida está rodeada de yuyales, sin ser habilitada, lo que genera preocupación entre los pobladores del territorio social Villa Elsa, de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Los pobladores decidieron movilizarse para exigir la apertura de la Unidad de Salud Familiar (USF) antes de que las instalaciones se deterioren.

Los manifestantes indicaron que, pese a los continuos reclamos presentados ante las autoridades sanitarias, no obtuvieron respuesta sobre la puesta en funcionamiento del local para USF. Señalaron, además, que varias otras comunidades de la zona dependen directamente de este servicio de salud, por lo que consideran urgente su habilitación.

El poblador Julio César Alfonzo indicó que en la comunidad viven alrededor de 500 familias, que actualmente dependen de una antigua USF que funciona en un local construido hace más de 30 años. La infraestructura se encuentra deteriorada y prácticamente cayéndose a pedazos, lo que representa un peligro tanto para el personal de salud como para los pacientes, explicó.

Añadió que en la comunidad hay muchas criaturas, y que la mayoría de las familias son de escasos recursos económicos, por lo que les resulta difícil trasladarse al Hospital General de Coronel Oviedo, que queda a unos 15 kilómetros. Lamentó que en el lugar hayan sido destinados casi G. 2.000 millones y que, hasta el momento, no esté funcionando para el beneficio de varias comunidades de la zona.

Al respecto, el director de la V Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, señaló que la estructura tuvo algunas observaciones por parte de los fiscalizadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que, por esa razón, todavía no fue entregada oficialmente. Dijo que la empresa constructora debe ajustar los detalles finales y, posteriormente, hacer la entrega de la llave para que luego quede en posesión del Ministerio de Salud.

Añadió que, de igual forma, ya se están adelantando las gestiones para que, una vez concretada la entrega de la estructura, entre inmediatamente a operar en la zona.

Según el cartel informativo instalado en la obra, la USF debe contar con consultorio clínico, obstetricia, pediatría, odontología, área de urgencias, medicina familiar, vacunatorio del PAI y provisión de medicamentos. No obstante, la infraestructura sigue sin ser utilizada, lo que mantiene la indignación de los pobladores, quienes exigen una pronta respuesta de las autoridades sanitarias.