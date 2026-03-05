Vuelco de vehículo conducido por un policía deja tres heridos en Caapucú

El conductor del automóvil, marca Toyota, modelo Allion, chapa N° UAH 134, fue identificado como el suboficial mayor José Antonio Giménez Quintana, quien se encontraba acompañado de su esposa, Mercedes Maidana, de 40 años, y su hijo menor, de 7 años, todos domiciliados en el distrito de San Miguel, departamento de Misiones.

Efectivos policiales de la comisaría local, a cargo del suboficial mayor Cristian Quiñónez, acudieron al lugar tras recibir conocimiento del accidente, donde encontraron el vehículo volcado, con daños materiales, y a los ocupantes fuera del habitáculo con diversas lesiones. Todos fueron auxiliados por personal de Bomberos Voluntarios y trasladados al centro de salud local.

Según manifestó el conductor, se dirigía con su familia desde Asunción con destino a San Miguel, Misiones. Al alcanzar el kilómetro 140, en una curva, perdió el control del rodado, impactó contra la barranca de un cauce hídrico y volcó..

Luego de los primeros auxilios en el Centro de Salud de Caapucú, el conductor y su hijo fueron derivados al Hospital Distrital de Quiindy. Horas después, el uniformado fue dado de alta, mientras que el niño fue trasladado al Hospital de Trauma ante la sospecha de traumatismo de cráneo. Su esposa, con fractura en la pierna derecha, fue trasladada al Hospital Regional de Paraguarí.

Intervino el fiscal de turno en Quiindy, Leonardo Cáceres, quien dispuso que el automóvil sea entregado a su propietario.