Clyfsa recurrirá a la Corte Suprema tras fallo que la obliga a pagar más de G. 65.000 millones a la ANDE

El anuncio fue realizado luego de que un tribunal de apelación en lo civil de la capital confirmara la sentencia favorable a la estatal eléctrica.

La resolución ratificó la condena contra la empresa privada por la suma de G. 65.061.597.943 en concepto de diferencias tarifarias correspondientes al periodo comprendido entre marzo de 2017 y setiembre de 2021.

A ese monto se suman, además, intereses legales del 2,6% mensual, lo que eleva significativamente la cifra total que deberá abonarse en caso de quedar firme la sentencia.

Desde Clyfsa informaron que su equipo jurídico ya analiza las vías legales para recurrir el fallo ante la máxima instancia judicial del país.

El presidente de la firma, Luis María Ocampos, confirmó que la empresa buscará revertir la resolución mediante un recurso ante la Corte Suprema.

El empresario también afirmó que la compañía está abierta a negociar con la ANDE en caso de que el fallo sea ratificado en instancias superiores.

No obstante, aseguró que la empresa no cuenta con los recursos para afrontar el monto reclamado. “No podemos estar pagando algo que no tenemos”, sostuvo.

Ocampos explicó que la diferencia tarifaria reclamada por la ANDE corresponde a un periodo en el que la empresa aplicó tarifas más bajas para los usuarios de su área de cobertura en Villarrica.

Según indicó, desde 2017 los clientes de Clyfsa pagaron entre 15% y 20% menos en promedio en comparación con las tarifas establecidas por la estatal. En ese sentido, sostuvo que la empresa tampoco percibió la diferencia tarifaria que ahora reclama la ANDE.

El directivo también advirtió que, si la sentencia queda firme, podrían generarse consecuencias para los consumidores de la ciudad de Villarrica.

Ocampos afirmó, además, que el proceso judicial responde a lo que calificó como una persecución contra la empresa. “Acá hay una persecución a la ciudad de Villarrica para quedarse con esta empresa”, manifestó.

El empresario también cuestionó la situación financiera de la ANDE, a la que calificó como una entidad deficitaria. “Ellos tienen más del 30% de pérdidas anuales y quieren trasladar eso a los usuarios subiendo la tarifa. Están desesperados”, expresó.

Asimismo, defendió el modelo de gestión de Clyfsa y aseguró que la compañía cuenta con bajos niveles de pérdidas técnicas en su sistema eléctrico.

Antecedente

El conflicto judicial entre ambas instituciones se originó tras la aprobación del Pliego de Tarifas Nº 21 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6.904, en marzo de 2017.

En aquel momento, Clyfsa promovió un amparo constitucional que permitió mantener vigente para sus usuarios el Pliego Tarifario Nº 20, aprobado en 2005.

Sin embargo, posteriormente la ANDE impulsó una acción ordinaria de cumplimiento de contrato para exigir la aplicación del nuevo tarifario.

El caso derivó finalmente en una sentencia que condena a la empresa privada al pago de la diferencia tarifaria acumulada durante varios años, más los intereses correspondientes. Según Ocampos, una vez finalizado el cómputo, el monto total podría ascender a G. 90.000 millones