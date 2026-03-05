Nacionales
05 de marzo de 2026 - 21:15

ANDE publica bases y condiciones para la construcción de una nueva subestación en Guairá

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, anunció en Villarrica la publicación del pliego de bases y condiciones para el proyecto de construcción de una nueva subestación eléctrica en el distrito de Independencia.

Por Siro Benítez

El proceso para una licitación pública nacional del proyecto de construcción de una subestación en el distrito de Independencia, ya fue remitida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para su publicación, según el anuncio del presidente de la ANDE, Félix Sosa. La convocatoria a las empresas interesadas está prevista para el mes de abril.

Según explicó Sosa, el proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de 220 kV de aproximadamente 22 kilómetros, que conectará la zona de Villarrica con Independencia, permitiendo instalar una nueva subestación en ese distrito.

La futura infraestructura contará con una capacidad de 80 MVA de potencia, lo que representará una capacidad cuatro veces superior a la demanda actual de energía en la zona, que ronda los 20 MVA.

El titular de la ANDE señaló que esta obra permitirá mejorar la calidad del servicio eléctrico en el área, además de aliviar la carga que actualmente soporta la subestación de Paso Pé, en Villarrica, desde donde se abastece parte del suministro de la región.

Actualmente, la zona también recibe energía desde Caaguazú, por lo que la nueva subestación permitirá redistribuir la carga y reducir la extensión de las líneas de suministro, lo que contribuiría a disminuir problemas de cortes o inestabilidad en el servicio.

Además, Sosa indicó que la obra busca generar condiciones para la instalación de nuevas industrias en el departamento, considerando que ya existen proyectos interesados en radicarse en la zona.

El plazo estimado de ejecución de la obra, una vez adjudicada, es de 24 meses, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones del proyecto. Según datos del portal de la DNCP, el monto global estimado es de US$ 332.431 (G. 2.174 millones).