06 de marzo de 2026 - 16:39

Detenido por ser sospechoso de matar a su madre a puñaladas

Un hombre fue detenido en Curuguaty al ser sospechoso de asesinar a su propia madre a puñaladas. La víctima fue hallada muerta en su casa por agentes de la Policía Nacional.

Por ABC Color

Felipa González Flores, una mujer de 70 años, es la víctima fatal de un caso de asesinato que consterna a la comunidad de Curuguaty.

Su cuerpo fue encontrado por agentes de la Comisaría 5ta de Curuguaty, departamento de Canindeyú, en el barrio Cerro Corá, aproximadamente a las 13:00 de hoy.

De acuerdo a lo que manifestaron los intervinientes, la víctima tenía una herida de arma blanca a la altura del tórax, aunque la gravedad y precisión de la lesión se realizará en la morgue judicial.

El principal sospechoso fue identificado como Luis Alberto Meza González, de 38 años, quien es hijo de la víctima de homicidio y que residía en el mismo domicilio, por lo que fue detenido.

Investigan el hecho

Los agentes indicaron que las circunstancias exactas y el trasfondo que desencadenaron este fatal desenlace se desconocen, por lo que seguirán con las diligencias para llegar a conocer el motivo y detalles de lo ocurrido.