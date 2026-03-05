Entre el “desorden” y la escasez: Salud Pública admite que el 45% de sus fármacos están en niveles críticos o nulos

Una extensa lista de insumos y medicamentos supuestamente con stock cero y stock crítico del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) transcendió en los últimos días. El documento elaborado en Excel compuesto de 2.001 ítems, indica que hay 1.453 ítems con stock cero y 469 ítems con stock crítico que durará de 1 a 6 meses.

Según estos datos, apenas 78 productos cuentan con un stock garantizado para el próximo semestre, lo que representaría un escenario de desabastecimiento casi total en los hospitales públicos del país.

El viceministro de Salud, Saúl Recalde, argumentó que el documento filtrado no refleja la realidad operativa actual debido a un desorden administrativo histórico. “Nunca se hizo una limpieza. El vademécum real del Ministerio de Salud tiene alrededor de 1.200 ítems, entre insumos y medicina”, afirmó el viceministro de Salud

Recalde admitió que, aunque la cifra del 72% de faltantes que se indica en el documento que llegó a ABC es incorrecta, la situación sigue siendo delicada. El viceministro confirmó que actualmente el 15,4% de los fármacos están en stock cero y entre un 24% y 30% se encuentran en nivel crítico.

Entre el stock crítico y las licitaciones

La situación de los pacientes oncológicos es, como siempre, el punto más sensible. Desde la cartera sanitaria informaron que el listado de medicina oncológica comprende 82 ítems. Del total, 4 fármacos estuvieron en stock cero hasta el día de ayer y, 22 medicamentos adicionales están en stock crítico debido a demoras en los procesos de licitación.

Para paliar este déficit, desde Salud Pública se indicó que hay dos grandes licitaciones en proceso. “Hay dos licitaciones grandes, que es la LPN 91 y la LPN 93 que están en proceso de firma de contrato para la provisión, que reducirá la cifra de faltantes al 5%”, aseveró Recalde.

El “desorden” del SICIAP

No es la primera vez que el Ministerio de Salud enfrenta este tipo de controversias por sus inventarios. En febrero de 2025, el doctor Óscar Merlo, entonces titular de la Dirección de Insumos Estratégicos, ya había señalado que el Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay (SICIAP) era un “desastre” administrativo.

En aquel momento, Merlo había afirmado que de la lista de 2.200 ítems en el vademécum, ya se habían eliminaron 850 ítems duplicados o en desuso. Sin embargo, un año después, la falta de una depuración definitiva sigue generando confusión.

Radiografía del Listado Básico de Salud

El Listado Básico de Salud Pública oficialmente se compone de:

494 drogas (medicinas)

690 ítems de insumos

De estos, 110 son productos vitales (destinados a salvar vidas) y 182 son drogas esenciales para tratamientos crónicos. El resto se divide en medicamentos para programas específicos como Diabetes, Nefrología y enfermedades raras, además de productos no esenciales como vitaminas o pomadas.

Salud Pública emitió comunicado

El Ministerio de Salud anunció -a través de un comunicado- que se encuentra en la etapa final de firma de contratos de tres procesos licitatorios (SBEN 1, LPN 91 y LPN 93). Se asegura que esta medida permitirá la reposición de 47 medicamentos estratégicos en un plazo de 10 a 20 días tras la formalización de los documentos.

Con la entrada en vigencia de estos contratos, el stock cero se reducirá a apenas un 5%, cifra que se planea normalizar con futuros procesos.

Sobre la situación del Incan ratifican que de los 82 fármacos oncológicos, se detectaron faltas en 4 ítems, cuya reposición ya está en curso según el cronograma de los proveedores.

El comunicado afirma también que Salud Pública trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para adecuar los procesos al ejercicio fiscal vigente, buscando previsibilidad en las compras.