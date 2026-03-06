Imputan por evasión de impuestos a otro hijo de Eulalio “Lalo” Gomes

La fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó hoy a Danilo Rodrigues Gomes (34 años), hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y hermano de Alexandre Rodrigues Gomes quienes eran investigados, así como sus empresas, en el caso Pavo Real Py II por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La representante del Ministerio Público atribuye a Danilo Rodrigues la supuesta comisión de los hechos de evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos, esto a través de la emisión de facturas presumiblemente falsas de la firma Salto Diamante SA, situada en Pedro Juan Caballero.

La causa quedó a cargo del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. La fiscal Adle, solicitó para Danilo Rodrigues la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Danilo Rodrigues, como representante de la firma Salto Diamante SA, presentó el 13 de agosto de 2024 un total de 128 con datos presuntamente falsos, con la finalidad de sustentar los créditos impositivos de IVA e IRE (Impuesto a la Renta Empresarial) del año fiscal 2023, con lo que habría obtenido un beneficio indebido al evadir el pago de G. 1.600.307.708.

Esta causa se desprende del caso Pavo Real Py II, en el marco del cual el 19 de agosto de 2024 se habían realizado allanamientos en los domicilios de Eulalio “Lalo” Gomes, cuando perdió la vida en un enfrentamiento con la Policía, y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, quien está acusado por narcotráfico y lavado de activos.

La operación Pavo Real se registró 6 días después de que Danilo Rodrigues haya presentado las citadas facturas ante la autoridad tributaria; a esto se suma que, meses antes él fue electo como presidente de la empresa Salto Diamante SA, luego de que por años su padre Eulalio Gomes haya sido el titular.

DNIT constató falsedad y clonación de facturas

La imputación presentada por la Fiscalía también refiere que, el 19 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de la Gerencia General de Impuestos Internos (GGII) dispuso la fiscalización a la firma Salto Diamante SA, con RUC N° 80098908 -2, en relación a un total de 25 proveedores identificados en los comprobantes registrados.

El control fue sobre el periodo que abarcó entre enero y diciembre del 2023, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Es así que, para un mejor análisis la DNIT solicitó a Danilo Rodrigues la remisión de las facturas originales de compras, las cuales fueron entregadas el 13 de agosto de 2024.

Al contar con los elementos, la auditoría recogió evidencias de los señalados como proveedores de Salto Diamante SA a fin de determinar si se realizaron dichas operaciones. Como parte de las diligencias se llevaron a cabo entrevistas, requerimientos de comprobantes y análisis de los registros electrónicos de comprobantes de ventas.

El resultado de la investigación administrativa concluyó que Danilo Rodrigues “habría utilizado facturas presumiblemente de contenido falso y/o clonadas, dado que, en realidad, las mismas fueron emitidas a nombre de otros contribuyentes y por otros importes diferentes, por lo que, las utilizadas por el fiscalizado no habrían reflejado la realidad de los hechos económicos”, según se señala en el escrito fiscal.

Ante esa conducta evasiva, la DNIT por medio de su Gerencia General de Impuestos Internos determinó aplicarle una multa del 260% sobre los tributos no ingresados, es decir, que debió abonar la suma total de G. 5.761.107.749.