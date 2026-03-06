Juan Carlos Meza lidera al Nuevo Liberalismo en Misiones

Con el respaldo político del precandidato a la presidencia de la República y actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, del movimiento Nuevo Liberalismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y la presencia de los diputados Antonio Buzarquis, Pedro Gómez y Dalia Estigarribia, además de la senadora Celeste Amarilla, se realizó la presentación del precandidato a intendente y de los doce precandidatos a la Junta Municipal de la capital de Misiones.

El precandidato a la Intendencia por dicho movimiento es Juan Carlos Meza Medina, quien estuvo por dos períodos al frente de esta municipalidad: de 2010 a 2015 y de 2015 a 2021. El mismo destacó la importancia de la participación ciudadana en la administración de los recursos del pueblo.

“El ciudadano sanjuanino debe decidir en su municipio qué hacer con los recursos municipales. Ese es el compromiso que hoy venimos a asumir con todos, sin distinción de bandería política ni de credos religiosos. Voy a trabajar codo a codo con los sanjuaninos para enaltecer nuestra ciudad y lograr que vuelva a ser una verdadera capital departamental”, manifestó.

Los precandidatos a la Junta Municipal de San Juan Bautista por el movimiento Nuevo Liberalismo son: Félix García, Alejandra Rolón, Raúl Galeano, Hugo Meza, Nelson Riquelme, Gustavo Melgarejo, Cándido Alegre, Zunilda Paredes, Luis Paredes, Silvano Vázquez, Fátima Cardozo y José Ortiz.