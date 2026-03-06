“Ni lo básico tenemos”: pacientes oncológicos desmienten abastecimiento de Salud Pública

María Galeano de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama (Apacmafa) del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), lamentó la precariedad extrema que atraviesan los enfermos de cáncer, quienes deben costear desde esparadrapos hasta medicamentos que superan los G. 50 millones.

Según denunció Galeano, la carencia de insumos en los centros asistenciales de referencia ha obligado a los pacientes y sus familias a costear de su propio bolsillo elementos tan básicos como jeringas y leucoplast (esparadrapos), indispensables para iniciar cualquier sesión de quimioterapia.

El viceministro de Salud, Saúl Recalde, confirmó ayer que se tenía en falta cuatro drogas oncológicas esenciales y, que 22 fármacos contra el cáncer están con stock crítico. No obstante, afirmó que la provisión de estos, ya estaban siendo repuestos.

“Los pacientes seguimos gritando por las necesidades y, lamentablemente, ni lo básico tenemos”, expresó Galeano, negando la provisión prometida por Salud Pública.

Medicamentos críticos en falta

Entre los medicamentos que denuncia Galeano están con stock agotado desde hace meses en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), responsable de la distribución de fármacos oncológicos a otros servicios, se encuentran:

Trastuzumab (440 mg): Un anticuerpo monoclonal cuyo costo en el mercado privado oscila entre los G. 50 millones.

Doxorubicina : Un agente quimioterapéutico fundamental en diversos protocolos de tratamiento.

Fesgo: Una combinación de dosis fija (pertuzumab y trastuzumab) de administración subcutánea, vital para pacientes con cáncer de mama.

El “juego de la pelota” institucional

Galeano criticó duramente la falta de respuestas claras por parte de las autoridades, señalando que existe una contradicción constante entre las instituciones responsables.

“Lamentablemente no hay una explicación lógica. La gente del Ministerio de Salud dice que del Incan los pedidos salen tarde; pero en el Incan aseguran que presentan todo a tiempo y es el Ministerio de Economía que no libera los fondos”, cuestionó la representante.

“Acá se tiran la pelota de un lugar a otro, pero la realidad es que nosotros, como pacientes, la estamos pasando muy mal”, concluyó Galeano.

Salud dice que se subsanó falta de fármacos críticos

Ante los reclamos, la ministra de Salud, María Teresa Barán afirmó esta mañana a ABC TV, que la cartera estatal se encuentra trabajando para resolver el desabastecimiento de medicamentos oncológicos. Aseveró que gran parte de la problemática ya está siendo subsanada.

Barán dijo que se han mantenido negociaciones directas con las empresas proveedoras a través de la Dirección General de Insumos Estratégicos de Salud Pública. “Estamos preocupados y nos estamos ocupando de estas necesidades porque entendemos que el paciente oncológico no puede esperar”, manifestó.

La ministra aseguró que, tras las gestiones realizadas recientemente, se logró regularizar la provisión de cuatro medicamentos críticos que presentaban quiebre de stock.

No obstante, reconoció que aún persisten desafíos en la cadena de suministro, por lo que el equipo técnico continuará trabajando para evitar nuevas interrupciones en los tratamientos.