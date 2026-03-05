Paciente exige compra de medicamentos oncológicos originales a Salud

El paciente oncológico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Francisco González, cuestionó la adquisición de medicamentos biosimilares por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). En su caso sostiene que el fármaco que actualmente utiliza para su quimioterapia no ha sido eficaz para su tratamiento contra el cáncer de recto.

González indicó que forma parte del programa oncológico desde hace cinco años y que su esquema de tratamiento incluye el fármaco Bevacizumab, la droga es un biosimilar del original denominado “Avastin Bevacizumab”.

De acuerdo con su testimonio, mencionó que el tumor que presentaba tuvo un crecimiento considerable en los últimos meses. Esta situación le generó complicaciones por lo que fue derivado a una intervención quirúrgica de urgencia. “Hace un mes entré de cirugía de urgencia, porque casi fallecí debido a unas complicaciones que me provocó el medicamento biosimilar. Nadie quiere hablar de este tema, es un secreto a voces de que los biosimilares no son eficaces”, expresó.

Afirmó que la masa tumoral perforó su vejiga y provocó la fisura este órgano que derivó en la filtración de la orina en todo su aparato digestivo. Actualmente, utiliza una talla vesical, y una ureterostomía, que le sirven para colectar y desechar su orina. Su caso, según denuncia es producto de la utilización de fármacos de mala calidad.

El denunciante manifestó que, según su percepción, el biosimilar no le produjo el efecto terapéutico esperado. Agregó que el medicamento original, de nombre Avastin, ingresó por última vez al sistema público en el año 2021. Sostuvo que desde entonces el Ministerio optó por la compra del biosimilar para abastecer a los pacientes oncológicos.

Según datos oficiales, bajo el ID 447400 registrado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el MSPyBS realizó en 2024 una adquisición de medicamentos biosimilares por un monto de G. 417.494.814.650. El paciente cuestionó el criterio de selección de los productos y pidió una revisión del proceso.

En cuanto a los precios del mercado, indicó que el Avastin (medicamento original) de 100 mg tiene un costo aproximado de G. 3.500.000 y la presentación de 400 mg ronda los G. 14.100.000. En tanto, el bevacizumab biosimilar de 400 mg tendría un precio de G. 15.699.000, cifra que, según afirmó, supera al medicamento original.

En ese sentido, el paciente solicita a las autoridades sanitarias una evaluación técnica de los fármacos adquiridos y la provisión del producto que, a su criterio, ofrece mejores resultados terapéuticos.

Desde abc Color nos comunicamos con el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud para solicitar la versión de la cartera sanitaria; pese a consultas reiteradas, aún no hemos recibido respuesta.