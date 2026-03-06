Padres y estudiantes del CREE se manifestaron para exigir nombramiento de docentes

Un grupo de padres y estudiantes del tercer ciclo de Educación Escolar Básica del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar de Encarnación realizó una manifestación esta mañana frente a la institución. Exigen respuesta al reclamo por rubros docentes.

Los estudiantes afirman que tres a cuatro materias no tienen profesores, lo que afecta a estudiantes de séptimo, octavo y noveno, y que cada curso cuenta con más de 40 estudiantes. Son cerca de 13 horas a la semana que se encuentran sin actividad.

Los padres acompañaron el reclamo de los estudiantes y refieren que, a más de una semana de iniciadas las clases, todavía no tuvieron respuesta de parte de las autoridades de la Dirección Departamental del MEC en Itapúa, como tampoco del propio ministerio.

La directora Carmen Cáceres informó a los movilizados que la institución realizó todas las gestiones administrativas para solicitar los nombramientos necesarios. Faltarían cuatro docentes para cubrir las horas cátedra que quedaron “libres” por jubilaciones de otros maestros.

Aseguran rubros

La directora de la Dirección General de Formación Profesional del Educador (DGFPE), dependiente del Viceministerio de Educación Superior, Blásida Sanabria, manifestó que actualmente los rubros necesarios para los docentes están asegurados para la institución.

A pesar de ello, explicó que el proceso de nombramiento de interinos puede demorar, aunque estiman que se pueda llegar a tener definidos los cargos para fines de marzo.

Explicó que no es por falta de recursos, sino más bien por el propio proceso administrativo, que tiene sus tiempos, que se retardan los nombramientos en los casos en que se trate de interinos. “Nosotros no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos de esta situación”, manifestó la directora.