Estos son los alarmantes datos de violencia hacia las niñas que expone CDIA

El Observatorio de CDIA elaboró un informe en el que señala que la violencia intrafamiliar continúa en aumento.

Solo en 2025 se registraron 37.825 víctimas, según datos de la Fiscalía, una cifra que refleja que en los últimos diez años los casos denunciados casi se cuadruplicaron.

La mayoría de las víctimas son mujeres, y la violencia también impacta en niñas, niños y adolescentes que viven en entornos familiares violentos.

El boletín también advierte sobre la persistencia de la forma más extrema de violencia de género: el feminicidio.

Lea más: Padrastro y madre, condenados por abusos sufridos por adolescente

Niñas afectadas por feminicidios

Durante 2025 se registraron 37 casos de feminicidio, entre ellos 7 adolescentes. Como consecuencia de estos crímenes, 69 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad materna, mientras que desde 2020 la cifra acumulada asciende a 404.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre otras problemáticas, el informe destaca la magnitud de las uniones tempranas. Según el último Censo Nacional (realizado en 2022) 10.055 niñas y adolescentes viven en Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas (MUITF), situaciones que las exponen a embarazos tempranos, abandono escolar y mayores riesgos de violencia.

El boletín también evidencia desigualdades en educación y trabajo. Entre las niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, el principal motivo registrado es “motivos familiares”, seguido por la falta de recursos en el hogar y la ausencia de instituciones cercanas.

Además, se identificaron 10.136 niñas y adolescentes trabajando como empleadas domésticas, pese a que la ley prohíbe este tipo de trabajo antes de los 18 años.

Lea más: Giro en el caso de la joven que se atrincheró en una escuela de Mendoza: denuncian abuso sexual

Preocupante contexto de violencia

El boletín expresa además “los datos reflejan el preocupante contexto de violencias que viven mujeres, niñas y adolescentes, expresadas en denuncias por maltrato intrafamiliar, abusos, feminicidios y niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad, entre otras formas".

Agregan que “frente a estas situaciones se evidencia una cruda desprotección, así como grandes limitaciones en el acceso a la justicia y en la existencia de programas de resarcimiento, lo que pone de manifiesto la ausencia del Estado y, por ende, la vulneración de derechos”.

Para la CDIA, estas cifras dejan en evidencia que las desigualdades de género se reproducen desde la niñez y adolescencia, por lo que resulta urgente fortalecer políticas públicas que prevengan las violencias, erradiquen las uniones tempranas y garanticen el acceso a la educación y a condiciones de vida dignas para niñas y adolescentes.