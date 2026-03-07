Feminicidio: fallece mujer que habría sido disparada por su pareja

Se trata de Sandra Llanes Trinidad (32) quien fue derivada al Hospital de Calle’i, tras un supuesto intento de feminicidio debido a un disparo que recibió en el cráneo. La mujer falleció en el nosocomio a las 09:40 a pesar de recibir asisttencia por el personal de blanco.

La directora del Hospital General de San Lorenzo, Dra. Sofía Ramos, confirmó el deceso de la mujer y según manifestó, la víctima llegó en estado grave y con muerte cerebral debido a la herida de bala que recibió en la cabeza.

Lea más: Investigan presunto caso de feminicidio en Asunción: víctima murió tras múltiples golpes

“Ella llegó a las 07:00 en el hospital con una herida de arma de fuego por un proyectil en la zona del cráneo, lado izquierdo, con pérdida masa encefálica. Se le intubó, y tuvo un paro unos 20 minutos después. Ella falleció a las 09:40 aproximadamente. Ella ya habría llegado con muerte cerebral por la herida que tenía. Otros detalles no se tiene del caso", manifestó la médica.

Por otro lado, la mujer que habría ido en auxilio de la víctima, y que fue herida en la zona del tórax, identificada como Ramona Acevedo (52) se encuentra internada con un tubo pleural, de acuerdo al informe que facilitó la directora del hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inicia juicio por feminicidio de Carmen Servián a tres años del crimen cometido en Natalio

Intento de feminicidio

Esta mañana, a las 07:00 la Policía Nacional reportó el supuesto intento de feminicidio, y posterior suicidio de su pareja.

El victimario identificado como Pedro Oscar Irala (63), fue hallado muerto de un disparo en la zona del pecho a causa de una supuesta autoeliminación luego de haber intentado aparentemente acabar con la vida de su pareja.