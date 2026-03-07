Multitudinaria inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus de Villarrica.

Durante el evento también estuvo presente la diputada María Constancia Benítez, madre del jefe comunal, además de concejales municipales y representantes de distintos sectores de la comunidad. La obra demandó una inversión inicial de G. 5.165.607.237, financiada con recursos provenientes de royalties.

Posteriormente, el proyecto recibió una adenda de G. 818.639.657 para completar distintos ítems contemplados dentro de la construcción.

La empresa adjudicada para ejecutar los trabajos fue Bogado Construcciones, representada por el empresario Juan Ramón Bogado López.

Durante su discurso, el intendente destacó que la obra representa un cambio histórico para la ciudad. “Hoy celebramos un cambio histórico en Villarrica. Tenemos la nueva Terminal de Ómnibus y esto representa mucho para nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

Benítez señaló que la nueva infraestructura brindará mayor seguridad y comodidad tanto a pasajeros como a comerciantes que operan en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según indicó, durante muchos años los viajeros evitaban ingresar a la terminal y preferían descender en otros puntos de la ciudad. “Antes la gente no quería pasar por aquí; los pasajeros ya bajaban en la entrada de la ciudad o en otros espacios”, afirmó.

Lea más: Expectativa entre comerciantes por la nueva terminal de ómnibus en Villarrica

El intendente sostuvo que con la nueva infraestructura la ciudad contará con un espacio moderno que permitirá mejorar la experiencia de los usuarios del transporte.

“Hoy nos sentimos orgullosos porque tenemos esta nueva terminal y estoy seguro que cada villarriqueño lo siente de esa forma”, manifestó.

El jefe comunal recordó que durante décadas se intentó concretar un proyecto similar sin éxito. Según mencionó, algunas versiones señalan que la renovación de la terminal fue una promesa pendiente durante aproximadamente 60 años.

Benítez también agradeció el respaldo político recibido en la Junta Municipal para concretar la obra. Explicó que la adjudicación fue aprobada con el apoyo de ocho concejales: cinco liberales y tres colorados.

En cuanto al funcionamiento de la terminal, indicó que los comerciantes ya comenzaron a recibir las nuevas casillas. Los espacios cuentan con infraestructura moderna, incluyendo aire acondicionado y vitrinas para la exhibición de productos.

Entre los beneficiarios se encuentran vendedores de artesanías, bisutería, ropas y productos gastronómicos. También se habilitarán espacios para las agencias de venta de pasajes y servicios vinculados al transporte.

Lea más: Nueva Terminal de Villarrica: Controlan etapa final y organizan reubicación de comerciantes

Según informó la Municipalidad, a partir del lunes comenzará el proceso de reubicación de los comerciantes que actualmente operaban en la terminal provisoria.

Prolongada dilatación de la obra

El proyecto de renovación de la terminal tiene antecedentes que se remontan a varias administraciones municipales anteriores.

Durante sus mandatos entre 2000 y 2010, el exintendente Federico Alderete intentó trasladar la terminal a otra ubicación dentro de la ciudad, pero la iniciativa no prosperó por falta de respaldo en la Junta Municipal.

Posteriormente, en la administración de Darío Ortellado, se adjudicó un contrato para reconstruir la estación, aunque el proceso fue posteriormente anulado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ese episodio derivó en un conflicto legal con la empresa que había sido seleccionada para ejecutar la obra.

Más adelante, el entonces intendente Gustavo Navarro gestionó un préstamo de G. 3.800 millones con el objetivo de concretar el proyecto.

Sin embargo, pese a haberse convocado a un nuevo llamado a licitación cerca del final de su gestión, las ofertas nunca fueron abiertas. Según se informó posteriormente, los fondos terminaron siendo utilizados para el pago de salarios de funcionarios municipales.