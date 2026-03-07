Niños lesionados tras desprendimiento de techo de escuela estarían fuera de peligro

La directora de la Escuela Básica N°287 Mitâ Tenonderâ, Laura Kallus, manifestó que de los ocho estudiantes que fueron asistidos por heridas que sufrieron tras el desprendimiento del techo de un pabellón, la mayoría no revistió gravedad. Solamente una niña continúa en observación en el IPS, mientras que los otros ya están de alta, manifestó.

La docente explicó que en el momento del siniestro fueron algunos escombros los que cayeron encima de alumnos. Cinco aulas fueron las afectadas, que quedaron clausuradas hasta que se pueda gestionar su reparación.

El director de Educación de la Municipalidad de Encarnación, Fernando Scholz, explicó que la comuna gestiona los recursos a través del Consejo Distrital de Educación y el FONAE, para reparar por la vía de emergencia el techo de las aulas. En la semana presentarán un proyecto con el análisis del presupuesto necesario para solicitar la contratación de una empresa que pueda realizar este proyecto.

Scholz estimó que el plazo de este trámite puede durar entre 8 y 22 días, pero esperan que se pueda resolver lo antes posible para reponer las aulas afectadas en la institución. Entretanto, los estudiantes desarrollarán clases en otras aulas de la escuela.

“Fue un gran susto”

Kallus manifestó que para los estudiantes en ese momento “fue un gran susto, porque vieron cómo el techo primero se levantó; volvió a caer en su lugar; y en una segunda ráfaga terminó volando por completo”, relató.

Explicó que las aulas afectadas serían las pertenecientes a primer ciclo y tercer ciclo, ya que en el pasillo estaban los cursos de primero, segundo, tercero, séptimo, octavo y noveno grado respectivamente.

Afortunadamente, las aulas de los más pequeños, si bien volaron las chapas, el cielorraso se mantuvo, generando menor impresión del siniestro. En el caso de los grados del tercer ciclo sí quedaron prácticamente sin techo, explicó.

La niña que continúa en observación tiene seis años, y está actualmente siendo atendida en el Hospital del IPS. Los atendidos en el Hospital General de Itapúa, actualmente de alta, serían tres niñas, dos de 14 y una de 11 años; la más pequeña con un traumatismo leve y las otras con lesiones en el hombro.

Entretanto, los que fueron atendidos en el Hospital Regional de Encarnación serían un niño de 9 años con herida cortante en la cabeza; una niña de 11 con lesión leve que sufrió un desmayo por el susto; un niño de 13 con un traumatismo leve; y un niño de 12 sin lesiones pero con desmayo por el susto.

Desgracia con suerte

La responsable de la institución explicó que terminó siendo una desgracia con suerte. Indicó que la estructura parecía que estaba en óptimas condiciones y no tenía siquiera goteras que pudieran poner en alerta ante un posible daño.

Detalló que el viento en ese momento cambiaba de dirección bruscamente, y especulan que pudo tratarse de una tromba incluso, debido a que en otros sectores de la misma institución no se generaron afectaciones. Según el reporte preliminar, el temporal alcanzó ventarrones de 50 km/h y una precipitación acumulada de 63 mm en menos de una hora del evento climático.

Solicitaron además ayuda a la ciudadanía debido a que la mayoría de los estudiantes perdieron sus útiles escolares que quedaron empapados. “Pudimos activar el protocolo y los niños reaccionaron bien, por fortuna, todos fueron resguardados a tiempo; pero todos los útiles del kit los perdieron, porque en ese momento la prioridad fue sacar a los niños”, indicó la docente.

La estructura sería la parte más antigua de la institución que funciona desde 1955. El cambio de techo se realizó en el año 2017, obra realizada por la municipalidad, según detalló la docente.