Caja fiscal: Representante docente aclara que aún no hay acuerdo, pero si avances interesantes

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, indicó que se alcanzó un alto porcentaje de acuerdo con los docentes respecto a los planteamientos del sector para la reforma de la Caja Fiscal.

Señaló que el objetivo es incluir el tema en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores este miércoles y que al día siguiente la Cámara Baja apruebe el texto con las modificaciones introducidas.

Sobre esta situación, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay explicó: “No, hay un acuerdo, pero sí hay avances interesantes. Ellos (senadores) establecerían 53 años de edad mínima con el 78% de retorno y en 58 años con el 90% de retorno, sobre la base de 25 años de aporte”.

A renglón seguido señaló que el Estado va a aportar el 10% como patronal. “Eso implica más de 120 millones de dólares solo para el sector docente”.

Otro aspecto importante es que los docentes que tengan 20 años de antigüedad, partir del 2027 podrán jubilarse con la ley actual o con la nueva ley.

En otro momento, Piris mencionó que también se trató la jubilación extraordinaria, que no estaba dentro de lo que se aprobó en diputados, la cual se da por enfermedad.

“Se establece a partir de los 10 años. El docente o el universitario va a poder jubilarse, si es que por cuestiones de fuerza mayor, por enfermedad, desde el 40% de su salario, y eso va a ir subiendo 2% por año, hasta los 24. Con esto se llegaría al máximo 68%”, sostuvo.

Para finalizar, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay remarcó: “No puedo decir que estoy contento con las modificaciones, pero consideramos una base importante y si se da, va a ser un triunfo fundamental del sindicalismo paraguayo, principalmente del sector docente".