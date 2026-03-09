Campaña de vacunación contra el sarampión arranca en escuela de Ayolas

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Hospital Integrado de Ayolas, licenciada Sinthia Benítez, manifestó que desde hoy está en marcha la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola. La misma tendrá una duración aproximada de dos meses. A nivel país, el objetivo del Ministerio de Salud es inmunizar a unos 496.000 niños de entre 1 y 5 años.

La aplicación de la vacuna se realizará de la siguiente manera: a los niños que no cuentan con ninguna dosis se les aplicará la primera; a quienes ya recibieron la primera se les suministrará la segunda; y, en los casos en que ya tengan la segunda, se les aplicará la dosis adicional correspondiente a la campaña. Durante las dos primeras semanas se priorizarán las instituciones educativas.

Posteriormente, el personal de salud recorrerá los barrios para realizar visitas domiciliarias con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de niños. De esta manera se busca asegurar una amplia cobertura de vacunación en la comunidad y prevenir brotes de sarampión y rubéola, explicó la funcionaria de salud.

Al mismo tiempo, Benítez mencionó que en el Hospital de Ayolas se cuenta con 3.300 dosis, mientras que en la comunidad se tiene registrado a unos 1.200 niños dentro del rango de edad establecido. En todo el departamento de Misiones se dispone de vacunas suficientes para cubrir a 9.665 niños.

Para el éxito de la campaña, es fundamental el acompañamiento de los padres, quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus hijos. La Ley Nº 4621/2012 establece el deber y el derecho relacionados con el cuidado de los niños.

“Con el suministro de la vacuna se están previniendo enfermedades; es un derecho del niño recibir la vacuna. Si el chico se enferma por no haber recibido la vacuna, los padres son responsables por incumplir su deber de cuidado”, señaló.

