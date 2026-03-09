Conexiones ilegales de invasores generan preocupación en San Bernardino

El jefe de la Dirección Regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en Cordillera, licenciado Luis Rodríguez, indicó que los invasores realizaron conexiones clandestinas a la línea de suministro de electricidad, una práctica que representa un riesgo tanto para ellos como para la infraestructura eléctrica de la zona. Explicó que la entidad ya intervino en varias ocasiones, retirando conexiones ilegales, y advirtió sobre los peligros de la manipulación de la red eléctrica sin supervisión técnica.

Resaltó que, hasta el momento, no se reportó otra conexión clandestina en ese lugar.

Por su parte, Hugo Espinoza, jefe de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en San Bernardino, detalló que, según la gerencia comercial de Regiones del Interior, la zona de El Cortijo se encuentra fuera del área prestacional de la empresa. En ese sector de la ciudad operan aguateras privadas, indicó.

Esto significa que Essap no tiene responsabilidad directa sobre la provisión de agua en esa zona, subrayó.

Ya se realizaron denuncias, pero no se tuvieron soluciones

Los pobladores de San Bernardino expresaron preocupación por la seguridad y la calidad de los servicios que reciben tanto de la Essap como de la ANDE. Aseguraron que, desde que arreciaron las invasiones de terrenos en las inmediaciones de la urbanización El Cortijo, se registran permanentes cortes de las prestaciones.

Karina Ferrari, una de las afectadas, dijo que la ocupación irregular de terrenos no solo genera conexiones clandestinas de electricidad, sino también dificultades para el abastecimiento de agua y problemas de infraestructura en la zona.

Organizaciones vecinales y autoridades locales coinciden en que la situación requiere de una intervención coordinada que contemple regularizar los servicios y garantizar la seguridad de quienes habitan en ese sector.

