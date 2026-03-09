Hospital de Calle’i: aumentan consultas pediátricas tras inicio de clases

El director médico del Hospital General de San Lorenzo -o de Calle’i-, Fernando Ruffinelli, informó que con el inicio de clases suelen aumentar los cuadros respiratorios e intestinales en niños. Explicó que las aulas son espacios reducidos donde los virus se transmiten con facilidad.

Comentó que, durante el periodo sin clases, el servicio de pediatría atendía hasta a 120 pacientes por día, mientras que actualmente la cifra asciende a cerca de 200 consultas diarias.

En ese sentido, instó a los padres a no enviar a los niños a las escuelas cuando presentan cuadros respiratorios, para evitar la propagación de virus entre los estudiantes.

Lea más: Pacientes forman fila desde la madrugada para obtener turnos en el Hospital de Calle’i

Cuadros respiratorios leves

Ruffinelli detalló que se observa un leve aumento en la cantidad de consultas médicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisó que, de las 200 consultas pediátricas diarias, 75 corresponden a cuadros respiratorios leves.

En cuando a adultos, señaló que el promedio de consultas diarias por cuadros respiratorios es de 35.

Indicó además que la curva de consultas mantiene un patrón similar en las últimas tres semanas, por lo que no se registra un aumento significativo de casos. También mencionó que actualmente no se registran cuadros severos en el área de urgencias.

Influenza comienza a circular

El director médico explicó que en el laboratorio del hospital se realizan en promedio 40 hisopados por día. De estos, alrededor de dos casos diarios corresponden a influenza A, mientras que los casos de covid son escasos.

Resaltó que en esta época del año comienzan a registrarse casos de influenza, por lo que instó a la población a vacunarse.

“Ahora lo que empieza a haber es influenza e instamos a la gente a vacunarse contra la enfermedad. La influenza está empezando ahora y cuando llega el invierno aumenta mucho más y pueden darse casos severos”, indicó.

Según informó Rufinelli, el covid presenta baja circulación, con menos del 5% de positividad. En cuanto a la influenza, la variante B presenta mayor circulación que la influenza A, aunque en ambos casos la cantidad sigue siendo reducida.

Lea más: Hospital de Calle’í saturado: usuarios piden celeridad y más médicos de especialidades

Inundaciones en obstetricia

Por otra parte, el médico se refirió a las inundaciones registradas en el área de obstetricia durante lluvias intensas.

Admitió que el sistema de drenaje no da abasto ante importantes acumulados de agua, aunque aseguró que existe un sistema de respuesta rápida que actúa de manera inmediata para mitigar la situación.

Agregó que el hospital se encuentra ubicado en una zona baja, lo que favorece la acumulación de agua cuando se registran precipitaciones intensas.