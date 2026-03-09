Nacionales
09 de marzo de 2026 - 10:21

Intensa jornada de lluvias provoca inundaciones y complicaciones en rutas y viviendas en San Pedro

Intensa jornada de lluvias provoca inundaciones y complicaciones en rutas y viviendas en San Pedro
Intensa jornada de lluvias provoca inundaciones y complicaciones en rutas y viviendas en San PedroOmar Acosta, Abc Color

SAN PEDRO. Una intensa jornada de lluvias se registra desde la madrugada de este lunes en el departamento de San Pedro, generando inundaciones en zonas urbanas, dificultades para transitar por rutas y caminos rurales, además de afectar viviendas en varias comunidades.

Por Omar Acosta

El clima se mantiene inestable y las precipitaciones provocan acumulación de agua en varios tramos de las rutas nacionales PY11, PY08 Dr. Blas Garay y PY22, donde en algunos puntos el agua cruza la calzada, representando un riesgo para los conductores.

En zonas urbanas, las lluvias dejaron en evidencia la falta de sistemas adecuados de desagüe pluvial, provocando inundaciones en calles y viviendas. Mientras tanto, en áreas rurales los caminos de tierra comienzan a quedar intransitables debido al barro y al desborde de pequeñas corrientes de agua.

Entre los sectores más afectados se encuentran los oleros que trabajan en la ribera del río Aguaraymí, especialmente en los distritos de Nueva Germania, San Pedro de Ycuamandyyú, Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray, quienes reportan pérdidas en su producción debido a la crecida del agua y la imposibilidad de continuar con sus labores.

Lea más: Pronóstico: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias esta semana?

No obstante, el panorama también trae alivio al sector productivo. Productores agrícolas y ganaderos señalan que las lluvias resultan beneficiosas para los cultivos y el pasto del ganado, tras un periodo complicado para la ganadería.

La jornada climática continúa inestable en el segundo departamento, con pronósticos de precipitaciones durante el transcurso del día.