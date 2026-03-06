Brítez debe ser destituido por el “total descontrol administrativo de IPS”, dice representante de asegurados

Julio López, líder de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), afirmó que los últimos hechos que salieron a la luz constituyen un elemento que aumenta el hartazgo de los aportantes, que constantemente denuncian la falta de insumos y fármacos, además de la mala atención en los hospitales y clínicas de la previsional.

“Ahora nos estamos enterando acerca del manejo, de la corrupción descarada e impune con la que funciona la administración de la plata de los trabajadores”, dijo López ante las publicaciones que exponen cómo el ahora exdirector jurídico José González recibió millonarios desembolsos en concepto de honorarios.

Dijo que “la cantidad de irregularidades, la negligencia médica y la falta de atención digna a los trabajadores representan una situación de total descontrol administrativo” y son motivo suficiente para pedir la destitución del presidente del IPS Jorge Brítez, y todo su consejo administrativo.

Asimismo, anunció que están analizando, junto a otras organizaciones, una movilización de protesta frente a una de las sucursales del banco ueno al que calificó como “una especie de símbolo de la corrupción y del tráfico de influencia descarado”.

Orden para pagar a “José’i”

ABC accedió a una orden de la Dirección Jurídica a Tesorería del IPS para entregar en “efectivo” o depositar en la cuenta de “José’i” González, G. 412.500.000, de los G. 7.912.500.000 que habían sido transferidos al IPS por un consorcio hotelero en el marco de un acuerdo extrajudicial.

López pidió una “investigación a fondo”, tanto a José González como a la gerente de Administración y Finanzas, Gladys Vera, y a la coordinadora de la Dirección Jurídica, María Graciela Cabral, quienes participaron del proceso que permitió el desembolso. De igual modo, señaló a Jorgelina Gómez, jefa de Dictámenes y Contratos, también en la mira por agilizar millonarios pagos.