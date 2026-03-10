Caja Fiscal: docentes con cierre de ruta en Misiones exigen que el Senado apruebe cambios expuestos por el gremio

Los docentes del departamento de Misiones, agremiados en los diferentes sindicatos nacionales, se unieron a la jornada de paro nacional de actividades académicas y realizaron una marcha pacífica sobre la ruta PY01, donde exigieron a los miembros del Senado que puedan tratar y aprobar las modificaciones introducidas a la reforma de la Caja Fiscal.

“En esta jornada estuvimos realizando una marcha por la ruta internacional Francisco Solano López, todos los docentes de los diferentes gremios de las ciudades de Villa Florida, San Miguel y San Juan Bautista, donde exigimos a los senadores que aprueben las propuestas presentadas a la reforma de la Caja Fiscal”, indicó Roberto Ayala, representante de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN).

El mismo señaló que desde hace varias semanas se vienen realizando las reuniones entre representantes de los diferentes sectores del gremio de la educación con el Ministerio de Economía, con el ministro de Educación y con representantes de los legisladores de la Cámara de Senadores, para finiquitar y sacar un dictamen del acuerdo en el que se viene trabajando

“Ya hay acuerdos y ya existe una mesa técnica. Entonces, señores senadores, pónganle punto final a este tema y traten el proyecto en la Cámara de Senadores, porque la pelota está en su terreno. Esta convocatoria de docentes y la movilización se realizan justamente para que, de una vez por todas, se establezcan reglas claras y se trate el tema de la Caja Fiscal mañana”, agregó Ayala.

El mismo también comentó que el 50% de los docentes de esta zona del país estará yendo hasta la capital del país, mientras que el restante se volverá a convocar en la plaza de la Ermita de San Juan Bautista para movilizarse y, de esa manera, dar fuerza a la marcha nacional.