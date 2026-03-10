Docentes cierran ruta en Carapeguá y tildan de “traidores” a diputados Figueredo y Samaniego

Los maestros que cerraron la ruta llegaron desde los distritos de María Antonia, San Roque González, Acahay, Mbuyapey, Quiindy, Caapucú, Quyquyhó y de Carapeguá para sumarse a la protesta contra la reforma de la Caja Fiscal.

El sindicalista de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Luis Martínez, manifestó que, como nunca antes, el gobierno de Santiago Peña está arremetiendo contra los docentes, quienes salen a cerrar rutas en reclamo de una jubilación digna y segura.

Refirió que esta situación se da porque existen dos diputados departamentales “traidores de los educadores” que, según dijo, nunca más deberían ocupar un cargo político: los legisladores de Honor Colorado, Héctor “Bocha” Figueredo y Martín Samaniego, este último procesado por supuesto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.

Por su parte, el sindicalista de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Claudio Cáceres, manifestó su indignación ante la presencia de antimotines y una excesiva presencia policial. Señaló que, según su percepción, acudieron con intenciones de reprimir, ya que —dijo— esa sería la orden que reciben de sus superiores.

No obstante, pidió al personal policial comprender que los docentes también están luchando por sus derechos, ya que, a la larga, también podrían sufrir las consecuencias de una mala decisión en la reforma de la Caja Fiscal.

Agregó que los educadores están dispuestos a “poner el pecho” ante cualquier intento de despejar la ruta.

Propuesta estatal y de los educadores

A su vez, el profesor y sindicalista de la FEP, Juan Carlos Cáceres, resaltó que la propuesta actual de reforma de la Caja Fiscal, que el Gobierno, plantea que el educador cumpla una edad mínima de jubilación de 53 años, con entre 25 y 30 años de aporte, además de un aporte estatal del 10% para cubrir el déficit.

Asimismo, los educadores mantienen su postura de un aporte del 16% por parte del sector, con la posibilidad de acceder al beneficio de la jubilación con un mínimo de 25 años de aporte y una tasa de sustitución del 80%, o con 35 años de aporte para acceder al 100% de la tasa de sustitución. Además, proponen que no se establezca una edad mínima para el retiro.

Actualmente, el sector educativo aporta el 16% más el 5,5% al IPS, lo que totaliza 21,5%. Si se suma el 3% adicional que plantea el Ejecutivo, el aporte llegaría a 24,5%, lo que consideran demasiado alto. Señalan que en ningún país de la región se descuenta ese porcentaje a los docentes y que no se justifica en el contexto del país.

Presencia de antimotines fue solo para seguridad

Por su parte, el jefe de la comisaría jurisdiccional, comisario Óscar Sequeira, refirió que en ningún momento hubo intención de reprimir a los manifestantes y que la presencia de antimotines en la calzada fue únicamente para resguardar la integridad de los participantes.

Indicó que en todo momento se dialogó con los dirigentes, quienes decidieron realizar un primer corte intermitente de 15 minutos y luego otro de 30 minutos, acuerdo que fue respetado por los representantes de los diferentes gremios. Durante la interrupción del tránsito pasó una ambulancia, a la que se le permitió el paso sin inconvenientes y la jornada de protesta culminó sin incidentes.

Finalmente, los docentes anunciaron que mañana se convocarán en Asunción para continuar con la manifestación y permanecerán allí hasta que se estudie la mejor propuesta que beneficie al sector educativo.