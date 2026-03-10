Docentes de Ñeembucú se movilizan contra la reforma de la Caja Fiscal

Los docentes se reunieron esta mañana en la Casa del Maestro de Pilar para coordinar las acciones de protesta y reiterar su postura de rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, que —según sostienen— afectará gravemente las condiciones de jubilación del sector.

Lea más: Reforma de la caja fiscal será sancionada con modificaciones esta semana, dice Alliana

Durante el encuentro, la docente Claudia Romero cuestionó el proyecto y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el magisterio. “No tengamos miedo a lo que están planteando desde el Gobierno, porque si esto se aprueba, es la muerte temprana para los docentes”, expresó.

Romero lamentó, además, la falta de participación de algunos educadores en la protesta. “Me hubiera gustado que hoy estuviéramos en la plaza gritando contra este atropello. Qué importa si perdemos dos días, antes que perder toda una vida. Me da rabia que nuestros colegas se callen ante semejante injusticia”, manifestó.

Lea más: Gobierno cede en reforma de la caja fiscal por “realidades políticas”, admite ministr

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Educadores de Ñeembucú, Mario Ferreira, denunció presiones dentro de algunas instituciones educativas para impedir que los docentes participen de la reunión y de las movilizaciones.

“Muchos directores pidieron a sus docentes que no vengan ni participen de la reunión; los tienen bajo ‘chake’. Lamentablemente, varios colegas no se suman por temor a perder su fuente de ingreso”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, un grupo de docentes de la ciudad de Alberdi se manifestó en el Cruce Acevedo para expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que —según el gremio— perjudicaría significativamente a los trabajadores de la educación.