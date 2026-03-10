Policía activa dispositivo de seguridad ante movilización docente

Un grupo de docentes se autoconvocó para congregarse en el microcentro de Asunción esta mañana y el tránsito se siente pesado desde antes de las 6:00, en torno al debate por la reforma de la Caja Fiscal. El sector se declaró en paro por dos días.

Hoy se concentrarán en la Plaza de la Democracia educadores de Capital, Central y el Bajo Chaco, que van a marchar hacia el Ministerio de Economía y el Congreso.

En consecuencia, se activó un importante dispositivo de seguridad con agentes policiales distribuidos en varias zonas, pero principalmente en torno al Congreso Nacional.

Proyecto sería tratado mañana

Si bien no fue incluido en agenda de la sesión ordinaria del miércoles, podría ser tratado igualmente en una sesión extraordinaria, según lo confirmó el vicepresidente Pedro Alliana.

En ese contexto, la mayor cantidad de manifestantes, con representantes de todo el país, llegará mañana para movilizarse en la Plaza Uruguaya.

El paro también afecta a la Universidad Nacional de Asunción, que se declaró en paro total para acompañar la movilización en el Congreso.