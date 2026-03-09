Reforma de Caja Fiscal: confirman paro docente por dos días

Los docentes van a movilizarse esta semana para cuestionar el aplazamiento de la reforma de la Caja Fiscal. La medida fue anunciada por Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A), quien explicó que la decisión fue tomada por las organizaciones que integran la intersindical ante la falta de definiciones sobre la iniciativa legislativa.

Según indicó, el paro sigue vigente pese a las reuniones que los representantes del sector mantienen con autoridades del Congreso.

Temor a unión con campesinos

El representante docente señaló que probablemente el Senado decidió aplazar el tratamiento, que estaba previsto para el 25 de marzo, para evitar que los maestros se unan con el sector campesino, que en esa semana tiene su habitual Marcha Nacional.

Espínola aclaró en otro momento que la suspensión de la medida de fuerza solo sería posible si el Senado trata el proyecto y modifica favorablemente lo aprobado por Diputados, algo que hasta el momento no está previsto.

En ese sentido, los gremios docentes esperan que el Congreso analice la propuesta de jubilación presentada por el sector educativo, que -según señalan- se ajusta a las necesidades del magisterio.

Movilizaciones en Asunción

Además del paro, los docentes realizarán movilizaciones en la capital.

Para el martes, la convocatoria es en la Plaza de la Democracia, donde se concentrarán educadores de Capital, Central y el Bajo Chaco antes de marchar hacia el Ministerio de Economía y el Congreso.

Mientras que el miércoles, más delegaciones del interior del país llegarán a Asunción y se concentrarán en la Plaza Uruguaya, desde donde continuarán las protestas.

Docentes en alerta ante posible avance de la reforma

El dirigente sindical señaló que el sector se mantiene en estado de alerta, ya que temen que el proyecto de reforma de la caja fiscal pueda ser tratado de forma sorpresiva.

“Le tememos a que ocurra como el clima en Paraguay: parece que hay sol y de repente viene un temporal”, comparó.

Además, señaló que hoy ya varios sectores están siendo afectados por déficit e hizo énfasis en que el causante es el administrador y no los trabajadores. “Aquí hay un solo responsable de la situación de la Caja Fiscal: quien la administró durante décadas, hoy el Ministerio de Economía y antes el Ministerio de Hacienda”, sostuvo.