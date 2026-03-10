Municipalidad de Asunción replica práctica de la “mafia de los pagarés”, denuncian

Contribuyentes de Asunción denuncian que funcionarios de la Municipalidad estarían recurriendo a una práctica irregular popularizada por la “mafia de los pagarés”. Se trata de las “notificaciones voladoras”, un esquema que deja a ciudadanos sin margen legal de defensa. La denuncia fue dirigida al intendente Luis Bello (ANR-cartista), quien optó por desentenderse del reclamo.

La ciudadana Rocío Martínez Larroza hizo pública su indignación tras recibir una notificación el lunes 9 de marzo. El documento fue dejado en su domicilio a las 12:09 p. m., según captaron sus cámaras de seguridad. Sin embargo, el texto oficial presentaba una fecha anterior, el 6 de marzo.

El documento establecía un perentorio plazo de apenas 72 horas para que la propietaria respondiera a la solicitud municipal. Al ser entregado, el tiempo legal ya había expirado o estaba por vencerse totalmente. Esta maniobra impide que el contribuyente pueda reaccionar o cumplir con lo solicitado dentro del marco legal.

Maniobra extorsiva

Según reportó la denunciante, la notificación provenía de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) y exigía el mantenimiento de árboles en la propiedad. Específicamente, solicitaban la poda de unos lapachos de gran tamaño alegando supuestas razones de seguridad para los transeúntes.

El texto advertía severamente que, de no cumplirse el plazo señalado, se procedería a labrar un Acta de Intervención inmediata, por lo que el caso sería derivado sin más dilaciones al Juzgado de Faltas Municipales para la aplicación de multas.

Martínez Larroza destacó que pudo documentar la irregularidad gracias a su sistema de video de vigilancia residencial, que permite determinar la fecha y hora en la que el inspector motorizado entregó el documento.

Tras la difusión de este caso, otros ciudadanos manifestaron haber sido víctimas de situaciones idénticas con la comuna capitalina. Muchos aseguran que se trata de un esquema sistemático para forzar el pago de coimas. El momento, en plena campaña política, eleva las sospechas de recaudación paralela con fines electorales.

Bello se desentendió

La denunciante criticó duramente la actitud del intendente, Luis Bello, ante la evidencia presentada en redes sociales. El jefe comunal, tras ser etiquetado en la publicación, decidió simplemente “desetiquetarse” de la denuncia pública, lo que fue interpretado como una falta total de interés por investigar la corrupción.

En lugar de ofrecer una solución o iniciar una auditoría interna, Bello evitó cualquier contacto con la contribuyente afectada. La ciudadana esperaba que el administrador municipal demostrara estar atento a los reclamos de su comunidad. La actitud del intendente sugiere que la institución prefiere ignorar las irregularidades de sus funcionarios.

ABC contactó con Fredis Estigarribia, director de la dependencia municipal, quien dijo que investigaría el caso. Poco después afirmó que la notificación será rectificada. Alegó que los funcionarios fueron a casa de la contribuyente hoy, para entregarle la rectificación, pero no la encontraron, así que intentarán nuevamente. Indicó igualmente que no hay otras denuncias similares que se hayan recibido.