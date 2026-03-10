Universidad Nacional de Misiones inaugura edificio propio en Ayolas

Durante el acto de habilitación de la sede y de las actividades académicas correspondientes a 2026, Pedro Gerardo González, explicó que la construcción concluyó hace unos días. La obra se ejecutó mediante un contrato plurianual entre la Gobernación de Misiones y la empresa CM Construcciones, representada por Cristino Martínez. La inversión destinada fue de G. 2.100.000.000 y los pagos se realizaron en su totalidad.

El decano señaló además que se aguarda siempre la colaboración de las autoridades municipales y departamentales, así como de las fuerzas vivas y de la Entidad Binacional Yacyretá. Indicó que el acompañamiento institucional es fundamental para fortalecer el desarrollo de la universidad en el distrito ayolense y en toda la región.

Por su parte, el profesor Dr. Domingo Aguilera, responsable de la carrera Licenciatura en Ciencias Básicas y su Tecnología, señaló que la habilitación del edificio no representa solamente la apertura de una infraestructura. Manifestó que se trata también de la apertura de nuevas oportunidades, sueños y caminos para los jóvenes de la región, considerando que la educación superior constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

El responsable de la carrera Licenciatura en Logística y Transporte, profesor Raúl Walberto Méndez, indicó que contar con una infraestructura adecuada es fundamental para el crecimiento y la consolidación de la universidad. Señaló que los estudiantes podrán desarrollarse en un espacio favorable para el aprendizaje, la innovación y la investigación, lo que permitirá fortalecer la formación académica de los jóvenes.

Durante un extenso uso de la palabra, Fernando Duarte señaló que la Universidad Nacional de Misiones, al igual que otras universidades públicas y privadas, surge en un contexto en el que el Paraguay experimenta cambios en su normativa educativa dentro del proceso democrático. Recordó que la institución fue creada por ley en el año 2020.

Al finalizar el acto, los presentes realizaron un recorrido por las instalaciones de la nueva casa de estudios universitarios.

