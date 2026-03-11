Caja Fiscal: gremios judiciales dicen haber generado “superávit” y protestan contra reforma

Integrantes de los distintos gremios del ámbito judicial se movilizaron en el Palacio de Justicia, desde donde rechazaron los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo a la Caja Fiscal y cuestionaron especialmente el hecho de no haber sido invitados a formar parte de la elaboración del plan de reforma.

Lea más: EN VIVO: docentes se manifiestan contra la reforma de la caja fiscal

El vocero de los gremios, el camarista Jorge Barboza, señaló que “los números reales” hablan de un superávit en el sector de los magistrados en los últimos 15 años. “El hecho de que tanto sacrificio se aplique a la Magistratura no resulta apropiado, no resulta justo; no hay equidad y eso es preocupante”, expresó.

Asimismo, dijo que el proceso debió haberse construido en la manera señalada por la Organización Internacional del Trabajo a través del diálogo social y se quejó de la dificultad para acceder a los proyectos, lo cual genera incertidumbre por la poca transparencia.

Lea más: Caja fiscal: maestros, policías jubilados y familiares de policías cierran de forma intermitente la ruta PY05

En el mismo sentido, anticipó que podrían aparecer una enorme cantidad de acciones de inconstitucionalidad contra la norma porque la misma “carece de legitimidad”, según dijo.

Barboza manifestó que hace al menos un año debieron haber comenzado las conversaciones y exposiciones, de modo a que las necesidades de cada sector queden plasmadas en el proyecto. “No hay inconveniente alguno en que haya condiciones de jubilación diferentes correspondientes a cada forma en la que uno trabaja”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados aún no convoca a sesión para tratar reforma de la caja fiscal

El vocero no descartó futuras medidas de fuerza, pero ello será determinado en asamblea en base a lo que se resuelva en el Congreso.