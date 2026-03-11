Caja fiscal: maestros, policías jubilados y familiares de policías cierran de forma intermitente la ruta PY05

Docentes que integran los distintos gremios en Pedro Juan Caballero y ciudades aledañas como Cerro Corá y Zanja Pytã, decidieron cerrar la Ruta PY05 en la colonia Yvype a 10 kilómetros de la capital departamental de Amambay como medida de protesta contra el proyecto oficialista de reforma de la Caja Fiscal. Policías jubilados y familiares de policías de la zona también están adheridos a la manifestación.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/03/11/reforma-de-la-caja-fiscal-docentes-copan-el-microcentro-de-asuncion/

Cierre intermitente

Los manifestantes indicaron que el cierre será intermitente y durante la medida solo se permite el paso de ambulancias que transportan a personas enfermas. Cientos de docentes se suman a la protesta en la segunda jornada de la semana de la movilización docente y de otros sectores afectados por la reforma de la Caja fiscal.