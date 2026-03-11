Nacionales
11 de marzo de 2026 - 10:41

Caja fiscal: maestros, policías jubilados y familiares de policías cierran de forma intermitente la ruta PY05

Los docentes realizan cierre intermitente de la ruta en la colonia Yvype.
Profesores sindicalizados, policías jubilados y familiares de policías cierran de forma intermitente este miércoles la Ruta PY05 en la colonia Yvype a unos 10 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La medida se realiza en el marco de la movilización nacional contra la reforma de la Caja Fiscal.

Docentes que integran los distintos gremios en Pedro Juan Caballero y ciudades aledañas como Cerro Corá y Zanja Pytã, decidieron cerrar la Ruta PY05 en la colonia Yvype a 10 kilómetros de la capital departamental de Amambay como medida de protesta contra el proyecto oficialista de reforma de la Caja Fiscal. Policías jubilados y familiares de policías de la zona también están adheridos a la manifestación.

Cierre intermitente

Los manifestantes indicaron que el cierre será intermitente y durante la medida solo se permite el paso de ambulancias que transportan a personas enfermas. Cientos de docentes se suman a la protesta en la segunda jornada de la semana de la movilización docente y de otros sectores afectados por la reforma de la Caja fiscal.