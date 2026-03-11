Corte acepta renuncia de Stella Mary Cano a la Fiscalía

La renuncia presentada ayer (10 de marzo) por la Abg. Stella Mary Cano Garcete como agente del Ministerio Público, a los efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación, fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la sesión ordinaria de este miércoles.

A pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, los miembros de la máxima instancia judicial hicieron constar en el acta las circunstancias en que se da la renuncia de Stella Mary Cano como agente del Ministerio Público.

Por su parte el ministro Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aclaró que la aceptación de la renuncia de Stella Mary Cano es sin perjuicio de las eventuales acciones que van a continuar en el ámbito penal, en relación a su proceso por presunta persecución de inocentes.

El JEM, mientras estuvo presidido por el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo, desaforó a la fiscala Stella Mary Cano, el pasado 26 de febrero, luego de que la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz haya comunicado el pedido de la fiscala Sonia Sanguinés que imputó a su colega por presunta persecución de inocentes a un estilista italiano en 2018.

NOTICIA EN DESARROLLO