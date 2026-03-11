Nacionales
11 de marzo de 2026 - 09:59

Corte acepta renuncia de Stella Mary Cano a la Fiscalía

La fiscala Stella Mary Cano explicó sobre la conexión para constituir la supuesta rosca de recaudación paralela que funcionaba en la Comuna capitalina.
Stella Mary Cano renunció al Ministerio Público tras ser imputada por presunta persecución de inocentes.Archivo, ABC Color

El pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptó hoy, por unanimidad, la renuncia de la fiscal Stella Mary Cano Garcete al Ministerio Público. La agente presentó su dimisión al cargo tras ser imputada por presunta persecución de inocentes, por lo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había solicitado su suspensión, pero al aceptarse la renuncia ya no fue necesario que el máximo tribunal analice la petición del JEM.

Por ABC Color

La renuncia presentada ayer (10 de marzo) por la Abg. Stella Mary Cano Garcete como agente del Ministerio Público, a los efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación, fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la sesión ordinaria de este miércoles.

A pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, los miembros de la máxima instancia judicial hicieron constar en el acta las circunstancias en que se da la renuncia de Stella Mary Cano como agente del Ministerio Público.

Lea más: Stella Mary Cano renuncia a la Fiscalía ante avance de sus procesos

Por su parte el ministro Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aclaró que la aceptación de la renuncia de Stella Mary Cano es sin perjuicio de las eventuales acciones que van a continuar en el ámbito penal, en relación a su proceso por presunta persecución de inocentes.

El JEM, mientras estuvo presidido por el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo, desaforó a la fiscala Stella Mary Cano, el pasado 26 de febrero, luego de que la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz haya comunicado el pedido de la fiscala Sonia Sanguinés que imputó a su colega por presunta persecución de inocentes a un estilista italiano en 2018.

NOTICIA EN DESARROLLO