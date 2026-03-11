Crisis en IPS: pacientes lamentan falta de remedios para presión, colesterol y diabetes

Pacientes que acudieron a retirar sus medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) manifestaron nuevamente esta mañana su indignación por el faltante de algunos esenciales. Según relataron, en muchos casos solo lograron retirar uno de los varios fármacos que necesitan para sus tratamientos.

Una asegurada contó que, de los cuatro medicamentos que necesitaba su esposo, solo pudo conseguir uno. “No hay calcio, telmisartán ni atorvastatina. Solamente retiré aspirinita y clonazepam para mí”, relató.

Otra paciente aseguró que la situación es incluso peor que años atrás. “Te dicen que durante 28 días podés venir a preguntar. Venís y no hay todavía. No recuerdo estar en este punto alguna vez. Estamos peor”, lamentó.

Según explicó, las autoridades habían señalado que el problema ya estaba solucionado, pero en la práctica la situación no mejoró. “Dijeron que ya estaba todo arreglado y que vengamos, pero es peor”, afirmó.

Tratamientos incompletos y medicamentos costosos

Las quejas de pacientes con enfermedades crónicas o dolencias articulares son generalizadas. Los asegurados indicaron que no pudieron retirar ningún medicamento para tratar sus problemas de salud.

“Para la artritis no pude retirar nada. Necesitaba por ejemplo omeprazol, diclofenac y cortisona, pero no había nada”, relató uno de los asegurados en vivo para ABC TV.

Otros mencionaron la falta de medicamentos para controlar enfermedades como la diabetes o el colesterol. “Hay remedios para controlar el azúcar que cuestan casi G. 300.000 al mes y tampoco hay”, comentaron.

Demoras para estudios médicos

Las críticas no solo apuntan al faltante de medicamentos, sino también a la demora para acceder a estudios médicos.

Un asegurado relató que necesita una ecografía prostática, pero la cita que le dieron es recién para mayo. “Te podés morir en dos meses. No podés esperar tres meses para una ecografía”, reclamó.

Además, señaló que en el sector privado el estudio cuesta alrededor de G. 500.000, un monto que muchos pacientes no pueden pagar.

Dificultades para conseguir consultas

Los pacientes también cuestionaron el sistema para obtener turnos médicos, al que calificaron de “calvario”.

“Es muy difícil conseguir número por llamada. Tenés que esperar casi hasta el mediodía. Dicen que es rápido, pero no es cierto”, expresó un asegurado.

Añadió que, incluso teniendo una consulta previa con un clínico, muchas veces no se puede acceder a los procedimientos necesarios dentro del sistema y deben recurrir al sector privado.

Reclamos por la situación del IPS

Ante esta situación, varios asegurados señalaron que el IPS atraviesa una crisis que, según dicen, se arrastra desde hace años.

“IPS va mal. Hay cosas que no cambian y se tienen que cambiar las autoridades”, afirmó uno de los pacientes.

Otros recordaron que el servicio antes era por lo menos un poco más eficiente. “Antes todo era más rápido. Empeoró el servicio”, concluyó otro asegurado, quien lamentó que, pese a los problemas, los aportes al seguro social se descuentan regularmente de los salarios.