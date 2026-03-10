Diputado denuncia esquema de corrupción y exige interpelación a Brítez

El diputado Rubén Rubin confirmó que avanzará con el pedido de interpelación a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS).

“La interpelación tiene un proceso tedioso. Yo no puedo acelerar ni ellos pueden retrasar. La única forma de atajar es rechazando. Hoy va a pedir cuórum el presidente y el secretario va a hablar con el pleno. Esto es antes que inicie el orden del día”, manifestó.

Según el legislador, la crisis de la previsional no se limita a una gestión deficiente, sino que responde a un esquema de corrupción interna que afecta directamente a los asegurados.

Rubin señaló que, bajo la administración de Jorge Brítez, se ha contratado a más de 100 personas amparadas en la figura de “cargos de confianza”, mientras que el desabastecimiento de medicamentos sigue sin solución.

En ese sentido, responsabilizó directamente al gerente de Salud, Derlis León, por la falta de insumos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Santi Peña “bendijo” a Jorge Brítez y todo sigue igual en IPS

“Esto es una decisión del presidente de la República, Santiago Peña, porque todos saben lo que a diario pasa en el IPS”, sentenció el diputado, advirtiendo que, de no ser rechazada por el oficialismo, la interpelación entrará en el orden del día el próximo martes.

El caso que afecta al titular del IPS

El titular del IPS, Jorge Brítez, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades que han agravado la situación financiera y operativa de la institución: