Docentes de Ñeembucú marchan en Pilar y realizan cierre intermitente en acceso a la ciudad

Los educadores de Ñeembucú marcharon por las calles céntricas de la ciudad de Pilar, en el marco de la jornada de movilización nacional contra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

La movilización trasladaron hasta la entrada de la ciudad donde procedieron al cierre intermitente del paso vehicular sobre el puente del arroyo Ñeembucú.

La medida generó una larga fila de vehículos, ya que el puente sobre el arroyo Ñeembucú constituye el acceso más inmediato para ingresar o salir de la ciudad de Pilar, lo que ocasionó una importante congestión en el tráfico.

Durante la protesta, la presidenta de la Asociación de Educadores de Ñeembucú, profesora Manuela González, cuestionó duramente al vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

“La actitud del vicepresidente Pedro Alliana no nos sorprende. El magisterio nacional nunca tuvo apoyo de él; nunca tuvimos un voto suyo ni cuando era diputado”, expresó la dirigente docente.

Agregó además que, en su rol actual, le sorprende que haya impulsado una iniciativa que consideran perjudicial para el sector.

“No terminamos de asombrarnos de que haya tenido la desfachatez de ir a entregar un proyecto más sanguinario planteado por el propio Poder Ejecutivo y que hoy tiene media sanción en la Cámara de Diputados" expresó.

La dirigente sindical añadió “Creo que él (Alliana) se dio cuenta del error que cometió, por eso ahora se presenta como el articulador para revocar lo que él mismo escribió”, manifestó González.

En la fecha los docentes tuvieron el acompañamiento de los oficiales y suboficiales retirados de la Policía Nacional.