IPS prevé compra de nuevos angiógrafos y firma de convenio con Hospital de Clínicas

La situación de la infraestructura médica en el Instituto de Previsión Social (IPS) es centro de debate desde la muerte evitable de Braulio Vázquez, quien falleció esperando un cateterismo de urgencia que no se pudo realizar debido a la inoperatividad de equipos biomédicos. Esta situación dejó al descubierto falencias en el mantenimiento y la disponibilidad de insumos quirúrgicos, principalmente.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, confirmó a ABC que la institución está ejecutando un plan de emergencia para recuperar la capacidad operativa en áreas críticas. Reveló que uno de los angiógrafos del Hospital Central que se encuentra inoperativo desde el mes de diciembre está siendo puesto a punto actualmente y se espera que este en funcionamiento esta misma semana, una vez instalado un repuesto final.

Además, ante la vulnerabilidad del servicio, Rodríguez anunció la firma de un convenio con el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (UNA). Explicó que este acuerdo permitirá utilizar un angiógrafo de dicha institución como respaldo para derivar pacientes en caso de necesidad, asegurando que la atención no se interrumpa por fallas técnicas internas.

Renovación de equipos y mantenimiento

Respecto a los contratos de mantenimiento, la gerente admitió que además del acuerdo con la empresa Elizeche S.A.C. para la reparación de angiógrafos que venció el pasado 18 de diciembre, otros procesos también están vencidos o en etapa de llamado dentro del plan anual de contrataciones. No obstante, aseguró que se están utilizando saldos de contratos vigentes para realizar reparaciones correctivas inmediatas.

Como solución a largo plazo, el IPS proyecta la compra de dos nuevos angiógrafos. Rodríguez explicó que los equipos actuales, incluyendo el que está en proceso de reparación, tienen una vida útil estimada de apenas un año y medio.

“Previendo esa situación, estamos viendo la compra de dos equipos más y analizando la relación costo-beneficio para evitar que se repitan situaciones lamentables como las de hace un mes”, puntualizó Rodríguez.