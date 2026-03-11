Villeta: en una escuela padres se ven forzados a comprar libros que ya están en los kits del MEC, denuncian

Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela Básica Nº 163 “Prof. Adolfo María Monges”, de la ciudad de Villeta, manifestó su descontento porque la dirección y los docentes exigen que compren libros para materias que ya están incluidos en los kits de útiles entregados por el MEC, como matemáticas, castellano e historia. Manifestaron que la imposición es para los 900 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado, bajo la excusa de que los maestros necesitan los materiales para el desarrollo de las clases.

Lea más: Padres cierran ruta en Villeta para exigir entrega de kits escolares

Según la denuncia, cada material tiene un costo de G. 75.000 y, en algunos casos, los alumnos deben adquirir más de dos libros. Los padres señalaron que la mayoría de las familias tiene varios hijos en edad escolar, y así se vuelve difícil afrontar el gasto adicional, que muchas veces sobrepasa los G. 1.000.000 para algunos.

Lea más: MEC advierte que no se puede exigir compra de libros que ya integran el kit escolar

Indicaron además que, aunque la compra no sea oficialmente obligatoria, muchos se sienten forzados a adquirir los textos porque las clases se desarrollan en base a los materiales de la editorial “En Alianza”. Asimismo, afirmaron que los libros solo pueden comprarse a través de la empresa proveedora, que puso un puesto de ventas dentro de la institución.

Pese a la huelga, en la escuela se instaló puesto de venta

Este miércoles, pese a que todos los docentes estaban protestando y en la escuela no había clases, funcionarios de la editorial tenían colocado su puesto. Y los padres fueron advertidos de que, si no compraban en esta oportunidad los libros, después deberían adquirirlos pagando también el delivery.

Lea más: “Nosotros también queremos estar mejor”: Más protestas por falta de kits escolares del MEC

“Qué vamos a hacer, tenemos que comprar, porque nos obligan prácticamente a comprar los libros. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Si no, nuestros hijos son los perjudicados”, lamentó José Valiente, padre de uno de los alumnos..

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reclaman al MEC la entrega de kits de estudio a alumnos de escuela de San Lorenzo

Los denunciantes también señalaron que, según les dijeron los docentes, “esto pasa porque el MEC no provee buenos materiales; algunos no tienen toda la información necesaria o están incompletos”, expresaron.

También indicaron que, en los kits de útiles del séptimo grado, recibieron libros del noveno grado. En vez de pedir cambios al MEC, se pidió a los padres que compren los de la editorial.

Este miércoles, la directora de la escuela, Nidia Mancuello, no se encontraba en la escuela. Intentamos conocer su versión, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos.

Días atrás, el ministro de Educación, Luis Ramírez, advirtió que no se puede exigir, en instituciones educativas públicas, la compra de libros que ya integran el kit escolar.

No están obligados a comprar

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Alma Bordón, dijo que ningún padre está obligado a comprar los libros y que se trata de una propuesta que la institución acerca a las familias para que los docentes cuenten con mejores herramientas pedagógicas.

No obstante, los padres insistieron en que la adquisición de estos materiales genera gastos innecesarios y que el Ministerio debe garantizar los materiales adecuados, por lo que piden que la situación sea revisada por las autoridades educativas.