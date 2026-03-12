Docentes universitarios realizan paro en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal aprobada por el Senado

Docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial San Juan Bautista, Misiones, realizan un paro total de actividades académicas y administrativas. La medida se realiza como protesta por la reforma de la Caja Fiscal, ya que dicha ley les estaría perjudicando considerablemente.

El director de la unidad académica, Erico Arrieta, mencionó que el aumento del 3 % en el aporte jubilatorio reducirá aún más los bajos salarios del personal y afectará las condiciones de jubilación.

“La UNA no tuvo una participación fuerte ni directa en la mesa técnica donde se trabajaron los cambios en este proyecto de ley. Como universidad nacional, prácticamente nos encontramos nuevamente con la sorpresa de que ese 3 % de aumento en el porcentaje de jubilación perjudicará enormemente a los docentes activos, porque será un 3 % menos de salario que van a recibir apenas se apruebe esta nueva ley”, mencionó Arrieta.

“Hay que reconocer que los docentes universitarios tenemos salarios muy bajos. Por ejemplo, una auxiliar de enseñanza gana un poco más de G. 1.000.000 y, con los descuentos por jubilación y seguro médico, el ingreso termina quedando en alrededor de G. 800.000”, señaló.

Erico Arrieta recalcó que no están en contra de la reforma, porque “sabemos que es una situación crítica que se está atravesando y somos conscientes de ello. Lo que pedimos es que se consideren los derechos de los colegas, los años de servicio que venimos cumpliendo y también la precaria remuneración económica que tiene el sector docente universitario”, concluyó.