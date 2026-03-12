Nacionales
12 de marzo de 2026 - 20:05

Docentes universitarios realizan paro en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal aprobada por el Senado

Docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la UNA, filial Misiones, están en paro total de actividades, advirtiendo que la reforma de la Caja Fiscal perjudica salarios y jubilaciones, y exigen que se respeten los años de servicio y se mejoren los porcentajes de retorno.
Docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, filial Misiones, realizan paro total de actividades, advirtiendo que la reforma de la Caja Fiscal perjudica salarios y jubilaciones, y exigen que se respeten los años de servicio y se mejoren los porcentajes de retorno.Gentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, filial en esta ciudad, expresaron su preocupación por la reforma de la Caja Fiscal, señalando que el aumento del 3 % en el aporte jubilatorio reducirá aún más sus bajos salarios y afectará las condiciones de jubilación. Aunque reconocen la necesidad de una reforma, piden que se consideren los años de servicio, los bajos ingresos del sector y mejores porcentajes de retorno para el gremio docente universitario.

Por Jesús Riveros

Docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial San Juan Bautista, Misiones, realizan un paro total de actividades académicas y administrativas. La medida se realiza como protesta por la reforma de la Caja Fiscal, ya que dicha ley les estaría perjudicando considerablemente.

El director de la unidad académica, Erico Arrieta, mencionó que el aumento del 3 % en el aporte jubilatorio reducirá aún más los bajos salarios del personal y afectará las condiciones de jubilación.

Lea más: Docentes de la UNA se movilizarán para exigir su inclusión en la reforma de la Caja Fiscal

“La UNA no tuvo una participación fuerte ni directa en la mesa técnica donde se trabajaron los cambios en este proyecto de ley. Como universidad nacional, prácticamente nos encontramos nuevamente con la sorpresa de que ese 3 % de aumento en el porcentaje de jubilación perjudicará enormemente a los docentes activos, porque será un 3 % menos de salario que van a recibir apenas se apruebe esta nueva ley”, mencionó Arrieta.

“Hay que reconocer que los docentes universitarios tenemos salarios muy bajos. Por ejemplo, una auxiliar de enseñanza gana un poco más de G. 1.000.000 y, con los descuentos por jubilación y seguro médico, el ingreso termina quedando en alrededor de G. 800.000”, señaló.

Erico Arrieta recalcó que no están en contra de la reforma, porque “sabemos que es una situación crítica que se está atravesando y somos conscientes de ello. Lo que pedimos es que se consideren los derechos de los colegas, los años de servicio que venimos cumpliendo y también la precaria remuneración económica que tiene el sector docente universitario”, concluyó.