Docentes de la UNA se movilizarán para exigir su inclusión en la reforma de la Caja Fiscal

Docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunciaron una movilización frente al Rectorado como medida de protesta ante el proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal. La convocatoria incluye también a estudiantes, funcionarios y egresados de la casa de estudios, en el marco del paro total de actividades académicas y administrativas.

Según indicaron desde el gremio docente, la manifestación busca visibilizar el reclamo del sector ante los cambios que se analizan en el sistema de jubilaciones. La concentración está prevista para mañana a partir de las 09:00 frente al Rectorado y posteriormente se prevén movilizarse hacia las avenidas Mariscal López y Mariscal Estigarribia.

Desde la organización sindical señalaron que la principal preocupación radica en que los docentes universitarios no fueron contemplados en uno de los artículos del proyecto.

“Los docentes en representación de la Unión de Gremio y Sindicato de la UNA estamos molestos porque no estamos incluidos en el art. 13 del proyecto de Ley de la Caja Fiscal de Jubilación y Pensiones que hoy se decidió en Cámara de Senadores. En el articulado no nos mencionan”, afirmó la docente Nilsa Ortigoza.

El paro total de actividades en la UNA fue declarado para los días 11 y 12 de marzo, afectando las labores académicas y administrativas en las distintas unidades.

Clínicas garantiza servicios esenciales

Pese al paro general, la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) informó que se garantizará la continuidad de los servicios asistenciales esenciales en el Hospital de Clínicas durante las jornadas de protesta.

Desde la institución señalaron que se mantendrán las consultas previamente agendadas, además de la atención en el área de urgencias y las cirugías programadas. También continuarán operativos los servicios de terapia intensiva, internaciones y el suministro de medicamentos para los pacientes.