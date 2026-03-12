Liberarán a los 11 cañicultores detenidos y continúa la movilización en Troche

La movilización de productores de caña de azúcar continúa en la ciudad de Mauricio José Troche, en el marco del reclamo por la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar). Durante la jornada se anunció la liberación de los 11 cañicultores que habían sido detenidos tras los incidentes ocurridos durante el segundo día de protesta, cuando se produjo un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional del Paraguay desplegados en la zona.

Lea más: Cañicultores exigen liberación de 11 detenidos y anuncian que continuarán la movilización

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Cristian Fonseca, informó que cuatro de los detenidos recuperaron su libertad durante la noche anterior. Según explicó el dirigente, los siete productores restantes también serán liberados en el transcurso de la tarde.

Fonseca señaló que la liberación de los manifestantes era una de las principales prioridades del sector luego de los incidentes registrados durante la protesta. Los cañicultores habían denunciado que las detenciones se produjeron en el marco de la intervención policial realizada para impedir que los tractores avanzaran hacia la ruta PY02, donde los agricultores pretendían realizar cierres intermitentes como medida de presión. Ahora se aguarda también la devolución de los 19 tractores incautados.

Lea más: Video: enfrentamiento entre cañicultores y policías deja 11 detenidos en Mauricio José Troche

Pese a la liberación anunciada, los productores confirmaron que la movilización continuará en la zona mientras no se registren avances concretos en el reclamo principal del sector, que es la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera. A la par, se mantiene la tratativa con la Policía Nacional para permitir que los productores lleguen hasta la ruta internacional bajo un compromiso de estricto cumplimiento de los horarios de cierre intermitente y buen comportamiento de los manifestantes.