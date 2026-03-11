Video: enfrentamiento entre cañicultores y policías deja 11 detenidos en Mauricio José Troche

El incidente se produjo en medio del operativo policial instalado para impedir que los manifestantes avanzaran hacia la ruta PY02, donde los productores pretendían realizar cierres intermitentes para presionar al Gobierno Nacional. El objetivo es que Petróleos Paraguayos SA (Petropar) garantice la terminación de las obras de instalación del tren de moliendas en su local de Mauricio José Troche.

Según denunciaron los agricultores, el enfrentamiento se inició cuando los uniformados avanzaron hacia el grupo de manifestantes que se encontraba apostado en la zona de protesta.

Los productores aseguraron que la intervención policial derivó en la detención de 11 de sus compañeros, quienes —afirman— fueron arrestados de manera injustificada. De acuerdo con los dirigentes cañeros, la represión se produjo sin que existiera una provocación previa por parte de los manifestantes.

Sin embargo, desde la Policía Nacional ofrecieron una versión distinta sobre lo ocurrido durante el operativo.

Según el reporte policial, el incidente se originó cuando los agentes intentaron apagar el fuego de varias cubiertas de vehículos que habían sido encendidas por los manifestantes.

De acuerdo con esa versión, en ese momento un grupo de cañicultores reaccionó lanzando cascotes y palos contra los uniformados.

Esa situación habría provocado la intervención policial para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden en la zona.

Tras el procedimiento se confirmó la detención de 11 personas, quienes fueron trasladadas a una comisaría del departamento de Caaguazú.

Además de las detenciones, varios vehículos utilizados durante la protesta quedaron demorados por disposición de las autoridades.

Según informaron, los rodados permanecerán retenidos hasta que el Ministerio Público determine las medidas a adoptar en el caso.

En el lugar se encuentran apostados agentes de unidades tácticas como la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

También participa personal de la Agrupación Especializada Antidisturbios, además de agentes de comisarías de los departamentos de Guairá y Caaguazú.